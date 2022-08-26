В Надыме (ЯНАО) 28 августа ограничат движение транспорта из-за проведения благотворительного легкоатлетического забега «Надымская пятерка». Об этом сообщается в telegram-канале администрации Надымского района.
«С 09:00 до 13:00 будет ограничено движение автотранспорта по улице Набережной имени Оруджева (от улицы Рыжкова до улицы Щербины) и проезду от проспекта Ленинградского до улицы Набережной имени Оруджева», — отмечается в сообщении. Забег посвящен празднованию 50-летия со дня образования города.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) ограничивали движение транспорта из-за проведения «Ямальского марафона». Об этом сообщала администрация города.
Схема перекрытия улиц
Тelegram-канал администрации Надымского района
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В Надыме (ЯНАО) 28 августа ограничат движение транспорта из-за проведения благотворительного легкоатлетического забега «Надымская пятерка». Об этом сообщается в telegram-канале администрации Надымского района. «С 09:00 до 13:00 будет ограничено движение автотранспорта по улице Набережной имени Оруджева (от улицы Рыжкова до улицы Щербины) и проезду от проспекта Ленинградского до улицы Набережной имени Оруджева», — отмечается в сообщении. Забег посвящен празднованию 50-летия со дня образования города. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) ограничивали движение транспорта из-за проведения «Ямальского марафона». Об этом сообщала администрация города.