26 августа 2022
25 августа 2022

В городе ЯНАО перекроют движение ради бегунов. Схема

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к Дню города Курган, дорожный знак, проезд запрещен, перекрытие дороги
Дороги перекроют из-за проведения благотворительного забега Фото:

В Надыме (ЯНАО) 28 августа ограничат движение транспорта из-за проведения благотворительного легкоатлетического забега «Надымская пятерка». Об этом сообщается в telegram-канале администрации Надымского района.

«С 09:00 до 13:00 будет ограничено движение автотранспорта по улице Набережной имени Оруджева (от улицы Рыжкова до улицы Щербины) и проезду от проспекта Ленинградского до улицы Набережной имени Оруджева», — отмечается в сообщении. Забег посвящен празднованию 50-летия со дня образования города.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) ограничивали движение транспорта из-за проведения «Ямальского марафона». Об этом сообщала администрация города.

Схема перекрытия улиц

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В Надыме (ЯНАО) 28 августа ограничат движение транспорта из-за проведения благотворительного легкоатлетического забега «Надымская пятерка». Об этом сообщается в telegram-канале администрации Надымского района. «С 09:00 до 13:00 будет ограничено движение автотранспорта по улице Набережной имени Оруджева (от улицы Рыжкова до улицы Щербины) и проезду от проспекта Ленинградского до улицы Набережной имени Оруджева», — отмечается в сообщении. Забег посвящен празднованию 50-летия со дня образования города. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) ограничивали движение транспорта из-за проведения «Ямальского марафона». Об этом сообщала администрация города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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