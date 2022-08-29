29 августа 2022

Футбольный фанат отобрал у мальчика из Кургана подарок от игрока. Видео

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Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Инцидент произошел после футбольного матча Фото:

Футбольный фанат отобрал у мальчика из Кургана майку, которую ему подарил игрок клуба Российской Премьер-Лиги «Сочи» Кристиан Нобоа. В пресс-службе футбольной команды URA.RU сообщили, что мальчику подарят футболку на следующем матче «Сочи».

«Пригласили на матч. На матч билет подарим. Ждем его [мальчика]», — рассказали в пресс-службе команды.

По данным telegram-канала Baza, после матча «Сочи» — «Ахмат» Нобоа подошел болельщику и отдал ему подписанную футболку. После этого он кинул свою майку мальчику, который стоял рядом. Ребенок уже уходил с ней, но мужчина, который уже получил футболку, силой забрал майку у мальчика. По данным telegram-канала, мужчина был пьян. Теперь мальчику вручат футболку на матче «Урал» — «Сочи», который пройдет 31 августа.

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Футбольный фанат отобрал у мальчика из Кургана майку, которую ему подарил игрок клуба Российской Премьер-Лиги «Сочи» Кристиан Нобоа. В пресс-службе футбольной команды URA.RU сообщили, что мальчику подарят футболку на следующем матче «Сочи». «Пригласили на матч. На матч билет подарим. Ждем его [мальчика]», — рассказали в пресс-службе команды. По данным telegram-канала Baza, после матча «Сочи» — «Ахмат» Нобоа подошел болельщику и отдал ему подписанную футболку. После этого он кинул свою майку мальчику, который стоял рядом. Ребенок уже уходил с ней, но мужчина, который уже получил футболку, силой забрал майку у мальчика. По данным telegram-канала, мужчина был пьян. Теперь мальчику вручат футболку на матче «Урал» — «Сочи», который пройдет 31 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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