В мэрии Ноябрьска сообщили о выполненном обещании

Возле одной из школ города дети ходили по проезжей части (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрации Ноябрьска (ЯНАО) заявили, что выполнили данное жителям на встрече с губернатором округа Дмитрием Артюховым обещание. Возле одной из школ города дети ходили по проезжей части, необходимо было сделать калитку. Информация опубликована в официальном telegram-канале мэрии.

«На встрече ноябрян с губернатором Дмитрием Артюховым глава Ноябрьска Алексей Романов пообещал родителям учеников 13-й школы обустроить дополнительную калитку, чтобы детям не пришлось ходить по проезжей части. Обещание выполнено до 1 сентября», — отмечается в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что таких проблем, которые существуют в Ноябрьске, нет ни в одном другом городе ЯНАО. Это произошло из-за несогласованности власти в начале 90-х и нулевых годов. Такое мнение высказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с жителями города в рамках его ежегодной поездки по региону, которая называется «Честный маршрут».