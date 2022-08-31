31 августа 2022
30 августа 2022

В мэрии Ноябрьска сообщили о выполненном обещании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Забор у школы 36. Курган , улица володарского, школа 36
Возле одной из школ города дети ходили по проезжей части (архивное фото) Фото:

В администрации Ноябрьска (ЯНАО) заявили, что выполнили данное жителям на встрече с губернатором округа Дмитрием Артюховым обещание. Возле одной из школ города дети ходили по проезжей части, необходимо было сделать калитку. Информация опубликована в официальном telegram-канале мэрии.

«На встрече ноябрян с губернатором Дмитрием Артюховым глава Ноябрьска Алексей Романов пообещал родителям учеников 13-й школы обустроить дополнительную калитку, чтобы детям не пришлось ходить по проезжей части. Обещание выполнено до 1 сентября», — отмечается в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что таких проблем, которые существуют в Ноябрьске, нет ни в одном другом городе ЯНАО. Это произошло из-за несогласованности власти в начале 90-х и нулевых годов. Такое мнение высказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с жителями города в рамках его ежегодной поездки по региону, которая называется «Честный маршрут».

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

В администрации Ноябрьска (ЯНАО) заявили, что выполнили данное жителям на встрече с губернатором округа Дмитрием Артюховым обещание. Возле одной из школ города дети ходили по проезжей части, необходимо было сделать калитку. Информация опубликована в официальном telegram-канале мэрии. «На встрече ноябрян с губернатором Дмитрием Артюховым глава Ноябрьска Алексей Романов пообещал родителям учеников 13-й школы обустроить дополнительную калитку, чтобы детям не пришлось ходить по проезжей части. Обещание выполнено до 1 сентября», — отмечается в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что таких проблем, которые существуют в Ноябрьске, нет ни в одном другом городе ЯНАО. Это произошло из-за несогласованности власти в начале 90-х и нулевых годов. Такое мнение высказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с жителями города в рамках его ежегодной поездки по региону, которая называется «Честный маршрут».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...