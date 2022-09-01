Мегапроект тюменских властей построят в Minecraft

01 сентября 2022 в 07:16 Размер текста - 17 +

Собственное видение межвузовского кампуса предлагают создать в игре Minecraft Фото: Николай Бастриков © URA.RU Тюменским школьникам и студентам вузов и ссузов предлагают принять участие в конкурсе на постройку межвузовского кампуса в компьютерной игре Minecraft. Туда также пригласили учеников из ЯНАО и ХМАО. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о начале реализации этого пространства в Тюмени и назвал его проектом мирового уровня, в создании которого попросил поучаствовать и горожан. «Пора достать свои алмазные кирки и лопаты, мы объявляем конкурс! Построй межвузовский кампус в Minecraft и выиграй призы. Каким он будет — решать тебе. Главное условие: пространство кампуса для всех студентов и жителей города», — рассказали в группе «Тюменскийкампус.рф» в соцсети «ВКонтакте» о задачах, поставленных перед школьниками. От каждого участника будет принят только один проект. Призы обещают трем лучшим работам. Принять участие могут только студенты вузов и ссузов, а также ученики школ Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. Ранее URA.RU сообщало о начале реализации в Тюмени межвузовского кампуса мирового уровня, который должен расположиться на левом берегу Туры и стать продолжением городской набережной. Жителям «тюменской матрешки» также предложили поделиться идеями о том, что он должен включать в себя. Среди вариантов граждане назвали дендрарий, сквер, городской пляж и библиотеку.

Тюменским школьникам и студентам вузов и ссузов предлагают принять участие в конкурсе на постройку межвузовского кампуса в компьютерной игре Minecraft. Туда также пригласили учеников из ЯНАО и ХМАО. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о начале реализации этого пространства в Тюмени и назвал его проектом мирового уровня, в создании которого попросил поучаствовать и горожан. «Пора достать свои алмазные кирки и лопаты, мы объявляем конкурс! Построй межвузовский кампус в Minecraft и выиграй призы. Каким он будет — решать тебе. Главное условие: пространство кампуса для всех студентов и жителей города», — рассказали в группе «Тюменскийкампус.рф» в соцсети «ВКонтакте» о задачах, поставленных перед школьниками. От каждого участника будет принят только один проект. Призы обещают трем лучшим работам. Принять участие могут только студенты вузов и ссузов, а также ученики школ Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. Ранее URA.RU сообщало о начале реализации в Тюмени межвузовского кампуса мирового уровня, который должен расположиться на левом берегу Туры и стать продолжением городской набережной. Жителям «тюменской матрешки» также предложили поделиться идеями о том, что он должен включать в себя. Среди вариантов граждане назвали дендрарий, сквер, городской пляж и библиотеку.