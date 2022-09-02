02 сентября 2022
01 сентября 2022

В Кургане ищут актеров за 75 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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За месяц работы курганцам обещают 75 тысяч рублей Фото:

Курганцам предлагают поработать актерами массовых сцен за 75 тысяч рублей в месяц. Вакансия опубликована на сайте Avito.

«Требуются актеры массовых сцен на мероприятия. Работа на полный день, в основном в вечернее время с 19:00 до 21:00. Требования: активность, опрятность, позитивный настрой. Можно без опыта работы», — написано в объявлении.

По словам работодателей, оплата будет приходить на карту после смены. За месяц работы они обещают 75 тысяч рублей.

URA.RU писало, что курганец написал сценарий второй части фильма «Холоп». Режиссером картины снова будет Клим Шипенко.

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Курганцам предлагают поработать актерами массовых сцен за 75 тысяч рублей в месяц. Вакансия опубликована на сайте Avito. «Требуются актеры массовых сцен на мероприятия. Работа на полный день, в основном в вечернее время с 19:00 до 21:00. Требования: активность, опрятность, позитивный настрой. Можно без опыта работы», — написано в объявлении. По словам работодателей, оплата будет приходить на карту после смены. За месяц работы они обещают 75 тысяч рублей. URA.RU писало, что курганец написал сценарий второй части фильма «Холоп». Режиссером картины снова будет Клим Шипенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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