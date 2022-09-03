03 сентября 2022
02 сентября 2022

Рейд инспекторов ДПС в Тюмени дал неожиданный результат. Фото

Инспекторы ГИБДД провели массовую проверку такси в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС провели массовую проверку такси Фото:

В Тюмени 4 сентября прошли проверки водителей такси сотрудниками дорожно-патрульной службы. Были остановлены 22 автотранспорта — все водители были трезвыми и без нарушений. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

«Двадцать два автомобиля такси проверили сегодня инспекторы полка ДПС во время рейда: все водители трезвые, с правами, тонировки на машинах нет, детские кресла используются», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о «сплошной проверке» водителей на трезвость в Тюмени. Тогда на дорогах города было больше 20 инспекторов ДПС. Один водитель был задержан в состоянии алкогольного опьянения. В июне ГИБДД региона за сутки задержали 27 пьяных водителей, что стало антирекордом 2022 года.

Фото:

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В Тюмени 4 сентября прошли проверки водителей такси сотрудниками дорожно-патрульной службы. Были остановлены 22 автотранспорта — все водители были трезвыми и без нарушений. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «Двадцать два автомобиля такси проверили сегодня инспекторы полка ДПС во время рейда: все водители трезвые, с правами, тонировки на машинах нет, детские кресла используются», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о «сплошной проверке» водителей на трезвость в Тюмени. Тогда на дорогах города было больше 20 инспекторов ДПС. Один водитель был задержан в состоянии алкогольного опьянения. В июне ГИБДД региона за сутки задержали 27 пьяных водителей, что стало антирекордом 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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