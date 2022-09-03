Рейд инспекторов ДПС в Тюмени дал неожиданный результат. Фото

Инспекторы ГИБДД провели массовую проверку такси в Тюмени

04 сентября 2022 в 22:27 Размер текста - 17 +

Сотрудники ДПС провели массовую проверку такси Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени 4 сентября прошли проверки водителей такси сотрудниками дорожно-патрульной службы. Были остановлены 22 автотранспорта — все водители были трезвыми и без нарушений. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «Двадцать два автомобиля такси проверили сегодня инспекторы полка ДПС во время рейда: все водители трезвые, с правами, тонировки на машинах нет, детские кресла используются», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о «сплошной проверке» водителей на трезвость в Тюмени. Тогда на дорогах города было больше 20 инспекторов ДПС. Один водитель был задержан в состоянии алкогольного опьянения. В июне ГИБДД региона за сутки задержали 27 пьяных водителей, что стало антирекордом 2022 года. Фото: ГИБДД Тюменской области в Telegram

В Тюмени 4 сентября прошли проверки водителей такси сотрудниками дорожно-патрульной службы. Были остановлены 22 автотранспорта — все водители были трезвыми и без нарушений. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «Двадцать два автомобиля такси проверили сегодня инспекторы полка ДПС во время рейда: все водители трезвые, с правами, тонировки на машинах нет, детские кресла используются», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о «сплошной проверке» водителей на трезвость в Тюмени. Тогда на дорогах города было больше 20 инспекторов ДПС. Один водитель был задержан в состоянии алкогольного опьянения. В июне ГИБДД региона за сутки задержали 27 пьяных водителей, что стало антирекордом 2022 года.