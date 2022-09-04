В Кургане из-за ДТП со школьным автобусом образовалась пробка. Фото

В Кургане из-за ДТП со школьным автобусом возле Некрасовского моста образовалась пробка

05 сентября 2022 в 09:52 Размер текста - 17 +

Со школьным автобусом столкнулся внедорожник (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане 5 августа внедорожник столкнулся со школьным автобусом, из-за чего возле Некрасовского моста образовалась пробка. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который находился на месте событий. «Недалеко от остановки „Некрасова“ утром столкнулись внедорожник и школьный автобус. Из-за ДТП образовалась пробка», — сообщил корреспондент. Пробка, по словам корреспондента, растянулась, как минимум, до улицы Дзержинского. «Водитель внедорожника въехал в автобус, который осуществлял организованную перевозку группы детей. Пострадавших нет», — объяснили URA.RU в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Кургану. Из-за ДТП образовалась пробка Фото: Никита Телиженко © URA.RU

В Кургане 5 августа внедорожник столкнулся со школьным автобусом, из-за чего возле Некрасовского моста образовалась пробка. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который находился на месте событий. «Недалеко от остановки „Некрасова“ утром столкнулись внедорожник и школьный автобус. Из-за ДТП образовалась пробка», — сообщил корреспондент. Пробка, по словам корреспондента, растянулась, как минимум, до улицы Дзержинского. «Водитель внедорожника въехал в автобус, который осуществлял организованную перевозку группы детей. Пострадавших нет», — объяснили URA.RU в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Кургану.