04 сентября 2022
03 сентября 2022
02 сентября 2022

В Кургане из-за ДТП со школьным автобусом образовалась пробка. Фото

В Кургане из-за ДТП со школьным автобусом возле Некрасовского моста образовалась пробка
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор Шумков Вадим вручает ключи от школьных автобусов. Курган
Со школьным автобусом столкнулся внедорожник (архивное фото) Фото:

В Кургане 5 августа внедорожник столкнулся со школьным автобусом, из-за чего возле Некрасовского моста образовалась пробка. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который находился на месте событий.

«Недалеко от остановки „Некрасова“ утром столкнулись внедорожник и школьный автобус. Из-за ДТП образовалась пробка», — сообщил корреспондент.

Пробка, по словам корреспондента, растянулась, как минимум, до улицы Дзержинского. «Водитель внедорожника въехал в автобус, который осуществлял организованную перевозку группы детей. Пострадавших нет», — объяснили URA.RU в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Кургану.

Из-за ДТП образовалась пробка
Фото:

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

В Кургане 5 августа внедорожник столкнулся со школьным автобусом, из-за чего возле Некрасовского моста образовалась пробка. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который находился на месте событий. «Недалеко от остановки „Некрасова“ утром столкнулись внедорожник и школьный автобус. Из-за ДТП образовалась пробка», — сообщил корреспондент. Пробка, по словам корреспондента, растянулась, как минимум, до улицы Дзержинского. «Водитель внедорожника въехал в автобус, который осуществлял организованную перевозку группы детей. Пострадавших нет», — объяснили URA.RU в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Кургану.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...