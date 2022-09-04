Со школьным автобусом столкнулся внедорожник (архивное фото)
В Кургане 5 августа внедорожник столкнулся со школьным автобусом, из-за чего возле Некрасовского моста образовалась пробка. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который находился на месте событий.
«Недалеко от остановки „Некрасова“ утром столкнулись внедорожник и школьный автобус. Из-за ДТП образовалась пробка», — сообщил корреспондент.
Пробка, по словам корреспондента, растянулась, как минимум, до улицы Дзержинского. «Водитель внедорожника въехал в автобус, который осуществлял организованную перевозку группы детей. Пострадавших нет», — объяснили URA.RU в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Кургану.
Из-за ДТП образовалась пробка
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