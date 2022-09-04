Жительница Златоуста убила и расчленила сожителя

05 сентября 2022 в 13:23 Размер текста - 17 +

Женщина убила сожителя во время ссоры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Златоуста убила сожителя во время ссоры. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, чтобы избежать наказания она решила расчленить труп, и спрятать на садовом участке. «В квартире между сожителями произошла ссора, в ходе которой мужчина душил сожительницу наносил удары по голове. После чего женщина прошла на кухню, вооружилась ножом, дождалась, когда сожитель проследует за ней, и нанесла ему не менее 26 ударов ножом в различные части тела. От полученных травм мужчина скончался на месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ведомстве отметили, что после убийства женщина расчленила труп, и вывезла на дачный участок, чтобы скрыть преступление. В суде гособвинение привело неопровержимые доказательства о наличии умысла виновной на убийство. В итоге женщину отправили в колонию общего режима на семь с половиной лет. Приговор в законную силу не вступил, и может быть обжалован.

Жительница Златоуста убила сожителя во время ссоры. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, чтобы избежать наказания она решила расчленить труп, и спрятать на садовом участке. «В квартире между сожителями произошла ссора, в ходе которой мужчина душил сожительницу наносил удары по голове. После чего женщина прошла на кухню, вооружилась ножом, дождалась, когда сожитель проследует за ней, и нанесла ему не менее 26 ударов ножом в различные части тела. От полученных травм мужчина скончался на месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ведомстве отметили, что после убийства женщина расчленила труп, и вывезла на дачный участок, чтобы скрыть преступление. В суде гособвинение привело неопровержимые доказательства о наличии умысла виновной на убийство. В итоге женщину отправили в колонию общего режима на семь с половиной лет. Приговор в законную силу не вступил, и может быть обжалован.