Три депутата гордумы Челябинска сдадут мандаты

Депутаты гордумы Челябинска Светлана Буравова, Ксения Морозова и Виген Мхитарян написали заявления о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.
«В Челябинскую городскую думу поступили заявления о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию от депутатов Светланы Буравовой, Ксении Морозовой и Вигена Мхитаряна. На предстоящем заседании думы будут приняты решения о прекращении их полномочий»,- сообщается в telegram-канале думы.
Буравова была избрана в гордуму в составе списка кандидатов партии «Единая Россия», Морозова — в составе списка «Справедливой России». Их мандаты будут переданы следующим по списку кандидатам от выдвинувших их партий.
Мхитарян избирался в гордуму по одномандатному округу. На его округе будут проведены дополнительные выборы. Они состоятся во второе воскресенье сентября следующего года.
Во всех трех случаев сложение мандатов связано с тем, что депутаты городской думы избрались депутатами заксобрания региона. Буравова и Мхитарян попали в заксобрание по партийному списку ЕР, Морозова — по списку «Справедливой России».
Выборы в заксобрание состоялись с 12 по 14 сентября. По их итогам 48 из 60 мандатов досталось представителям ЕР, пять — эсерам, по два — представителям ЛДПР и «Новых людей» и по одному — КПРФ и Партии пенсионеров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!