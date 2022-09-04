В курганском городе избавятся от опасной свалки

В Курганской области избавятся от незаконной свалки в Катайске

Представители власти отметили что свалка появилась много лет назад (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Катайске Курганской области проведут рекультивацию 1,68 гектара земли, на которой расположена несанкционированная свалка. Представители власти считают, что отходы на ней оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Данная информация была размещена 5 сентября на сайте областного правительства.

«В Катайске ликвидируют крупную несанкционированную свалку. Площадь рекультивированных земель составит 1,68 га. Работы будут проведены в 2023 году», — указано в сообщении.

По словам представителей власти, свалка в Катайске появилась много лет назад. «Накопленные на ней отходы оказывают негативное влияние на состояние окружающей среды, кроме того, несут угрозу возгорания с переходом огня на сопредельные территории», — цитируют в правительства директора областного департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Станислава Носкова.

На работы из федерального бюджета выделили 28 млн рублей. Свалку ликвидируют в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». В 2023 году в рамках той же программы планируют завершить рекультивацию полигона по захоронению твердых бытовых отходов в Шадринске.

В 2020 году в Катайске несколько дней горела свалка. Тогда местные власти сообщали, что свалку умышленно подожгли.