В Кургане признали проблему с жильем для молодых семей

Власти Кургана заявили о проблеме с жильем для молодых семей

06 сентября 2022 в 02:56 Размер текста - 17 +

Программу обеспечения жильем молодых семей в 2021 году в мэрии Кургана признали неэффективной Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Часть молодых семей Кургана не смогла получить выплаты на улучшение жилищных условий по программе обеспечения жильем. Городские власти признали ее неэффективной из-за недостаточного федерального финансирования. Об этом говорится в отчете об оценке реализации муниципальных программ за прошлый год, опубликованном на сайте мэрии. «Снижение итоговой оценки связано с тем, что претенденты на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья не соответствуют критериям отбора, принятым комиссией, из-за предоставления субсидии из федерального бюджета в меньшем, чем планировалось объеме (возраст супругов семьи — претендента, которую планировалось профинансировать в 2021 году, — 32 года, а комиссией принято решение о предоставлении социальной выплаты тем, чей возраст в 2021 году приблизился к 36 годам). Поэтому денежные средства не выделены», — поясняется в отчете. Ожидаемая эффективность не достигнута, заключили в мэрии и, более того, она снизилась по сравнению с 2020 годом. Действие муниципальной программы продлили до 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что курганцев не расселяют из опасных домов. Так, по подсчетам депутата Курганской гордумы Якова Сидорова, почти 20 семей в городе остаются жить в аварийном жилье, при этом мэрия Кургана возвращает субсидии, предназначенные на переселение, обратно в областной бюджет.

Часть молодых семей Кургана не смогла получить выплаты на улучшение жилищных условий по программе обеспечения жильем. Городские власти признали ее неэффективной из-за недостаточного федерального финансирования. Об этом говорится в отчете об оценке реализации муниципальных программ за прошлый год, опубликованном на сайте мэрии. «Снижение итоговой оценки связано с тем, что претенденты на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья не соответствуют критериям отбора, принятым комиссией, из-за предоставления субсидии из федерального бюджета в меньшем, чем планировалось объеме (возраст супругов семьи — претендента, которую планировалось профинансировать в 2021 году, — 32 года, а комиссией принято решение о предоставлении социальной выплаты тем, чей возраст в 2021 году приблизился к 36 годам). Поэтому денежные средства не выделены», — поясняется в отчете. Ожидаемая эффективность не достигнута, заключили в мэрии и, более того, она снизилась по сравнению с 2020 годом. Действие муниципальной программы продлили до 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что курганцев не расселяют из опасных домов. Так, по подсчетам депутата Курганской гордумы Якова Сидорова, почти 20 семей в городе остаются жить в аварийном жилье, при этом мэрия Кургана возвращает субсидии, предназначенные на переселение, обратно в областной бюджет.