05 сентября 2022

Очевидцы опубликовали видео смертельного ДТП в Тюменской области. Видео

В ДТП в Тюменской области погиб 16-летний мотоциклист
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с участием мотоциклистов. Курган, дтп, мотоцикл
Инцидент произошел в поселке Винзили 2 сентября 2022 года Фото:

В сети появилось видео момента ДТП в Тюменской области, в результате которого погиб несовершеннолетний мотоциклист. Оно было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Винзиляндия». Происшествие случилось ночью 2 сентября 2022 года в поселке Винзили.

«Момент жуткой аварии, в которой погиб мотоциклист», — написал анонимный автор поста. Мотоциклисту было 16 лет.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области столкнулись автомобиль Peugeot и мотоцикл. В результате происшествия погиб управляющий мотоциклом без прав 16-летний тюменец.

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В сети появилось видео момента ДТП в Тюменской области, в результате которого погиб несовершеннолетний мотоциклист. Оно было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Винзиляндия». Происшествие случилось ночью 2 сентября 2022 года в поселке Винзили. «Момент жуткой аварии, в которой погиб мотоциклист», — написал анонимный автор поста. Мотоциклисту было 16 лет. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области столкнулись автомобиль Peugeot и мотоцикл. В результате происшествия погиб управляющий мотоциклом без прав 16-летний тюменец.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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