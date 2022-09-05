Очевидцы опубликовали видео смертельного ДТП в Тюменской области. Видео

В ДТП в Тюменской области погиб 16-летний мотоциклист

06 сентября 2022 в 13:25 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в поселке Винзили 2 сентября 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В сети появилось видео момента ДТП в Тюменской области, в результате которого погиб несовершеннолетний мотоциклист. Оно было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Винзиляндия». Происшествие случилось ночью 2 сентября 2022 года в поселке Винзили. «Момент жуткой аварии, в которой погиб мотоциклист», — написал анонимный автор поста. Мотоциклисту было 16 лет. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области столкнулись автомобиль Peugeot и мотоцикл. В результате происшествия погиб управляющий мотоциклом без прав 16-летний тюменец.

В сети появилось видео момента ДТП в Тюменской области, в результате которого погиб несовершеннолетний мотоциклист. Оно было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Винзиляндия». Происшествие случилось ночью 2 сентября 2022 года в поселке Винзили. «Момент жуткой аварии, в которой погиб мотоциклист», — написал анонимный автор поста. Мотоциклисту было 16 лет. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области столкнулись автомобиль Peugeot и мотоцикл. В результате происшествия погиб управляющий мотоциклом без прав 16-летний тюменец.