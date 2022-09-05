Медики ЯНАО рассказали о состоянии отравившегося бензином малыша

Врачи Ноябрьска борются за жизнь ребенка, выпившего бензин

06 сентября 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

Ребенок находится в реанимации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Над стабилизацией состояния ребенка, отравившегося бензином в Ноябрьске (ЯНАО), работают специалисты городской больницы. Об этом URA.RU рассказали в окружном департаменте здравоохранения. «Врачи Ноябрьской ЦГБ — профессионалы. Специалисты делают все возможное для стабилизации состояния пострадавшего ребенка», — рассказали представители ведомства. В настоящее время пострадавший находится в реанимации детского отделения Ноябрьской ЦГБ. Как ранее сообщали местные СМИ со слов родителей ребенка, пока все спали мальчик нашел бутылку из-под яблочного сока, в которой оказался бензин, и сделал несколько глотков.

Над стабилизацией состояния ребенка, отравившегося бензином в Ноябрьске (ЯНАО), работают специалисты городской больницы. Об этом URA.RU рассказали в окружном департаменте здравоохранения. «Врачи Ноябрьской ЦГБ — профессионалы. Специалисты делают все возможное для стабилизации состояния пострадавшего ребенка», — рассказали представители ведомства. В настоящее время пострадавший находится в реанимации детского отделения Ноябрьской ЦГБ. Как ранее сообщали местные СМИ со слов родителей ребенка, пока все спали мальчик нашел бутылку из-под яблочного сока, в которой оказался бензин, и сделал несколько глотков.