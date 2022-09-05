05 сентября 2022
04 сентября 2022

Медики ЯНАО рассказали о состоянии отравившегося бензином малыша

Врачи Ноябрьска борются за жизнь ребенка, выпившего бензин
© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер передала в детскую больницу наборы для экспресс-тестирования на выявление антигена коронавируса. Челябинск , ребенок, больной, врачи, травматология, детская больница, доктора, пациент, каталка больничная, экстренное отделение
Ребенок находится в реанимации Фото:

Над стабилизацией состояния ребенка, отравившегося бензином в Ноябрьске (ЯНАО), работают специалисты городской больницы. Об этом URA.RU рассказали в окружном департаменте здравоохранения.

«Врачи Ноябрьской ЦГБ — профессионалы. Специалисты делают все возможное для стабилизации состояния пострадавшего ребенка», — рассказали представители ведомства.

В настоящее время пострадавший находится в реанимации детского отделения Ноябрьской ЦГБ. Как ранее сообщали местные СМИ со слов родителей ребенка, пока все спали мальчик нашел бутылку из-под яблочного сока, в которой оказался бензин, и сделал несколько глотков.

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Над стабилизацией состояния ребенка, отравившегося бензином в Ноябрьске (ЯНАО), работают специалисты городской больницы. Об этом URA.RU рассказали в окружном департаменте здравоохранения. «Врачи Ноябрьской ЦГБ — профессионалы. Специалисты делают все возможное для стабилизации состояния пострадавшего ребенка», — рассказали представители ведомства. В настоящее время пострадавший находится в реанимации детского отделения Ноябрьской ЦГБ. Как ранее сообщали местные СМИ со слов родителей ребенка, пока все спали мальчик нашел бутылку из-под яблочного сока, в которой оказался бензин, и сделал несколько глотков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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