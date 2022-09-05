Медики ЯНАО рассказали о состоянии отравившегося бензином малыша

Ребенок находится в реанимации
Над стабилизацией состояния ребенка, отравившегося бензином в Ноябрьске (ЯНАО), работают специалисты городской больницы. Об этом URA.RU рассказали в окружном департаменте здравоохранения.
«Врачи Ноябрьской ЦГБ — профессионалы. Специалисты делают все возможное для стабилизации состояния пострадавшего ребенка», — рассказали представители ведомства.
В настоящее время пострадавший находится в реанимации детского отделения Ноябрьской ЦГБ. Как ранее сообщали местные СМИ со слов родителей ребенка, пока все спали мальчик нашел бутылку из-под яблочного сока, в которой оказался бензин, и сделал несколько глотков.
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