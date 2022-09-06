В ЯНАО продают сторублевую купюру за 200 тысяч. Фото

В ЯНАО продают сторублёвую купюру за 200 тысяч

07 сентября 2022 в 13:37 Размер текста - 17 +

Житель Ноябрьска просит за сочинскую купюру 200 000 тысяч рублей Фото: Дмитрий Исаев © URA.RU Житель Ноябрьска (ЯНАО) продает сторублевую памятную купюру. За банкноту продавец просит 200 тысяч рублей, говорится в объявлении, которое разместили на сайте Avito. «Купюра является подлинным коллекционным материалом и может использоваться для оплаты. Стоимость сторублевой банкноты 200 000 тысяч рублей», — говорится в объявлении продавца. Агентство попыталось связаться с продавцом для уточнения подробностей. Однако по номерам, размещенным на сайте, на звонки корреспондента не ответили. Avito Ранее URA.RU cообщало, что жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) продает купюры с красивыми номерами. За одну из банкнот женщина просит более 50 тысяч рублей.

Житель Ноябрьска (ЯНАО) продает сторублевую памятную купюру. За банкноту продавец просит 200 тысяч рублей, говорится в объявлении, которое разместили на сайте Avito. «Купюра является подлинным коллекционным материалом и может использоваться для оплаты. Стоимость сторублевой банкноты 200 000 тысяч рублей», — говорится в объявлении продавца. Агентство попыталось связаться с продавцом для уточнения подробностей. Однако по номерам, размещенным на сайте, на звонки корреспондента не ответили. Ранее URA.RU cообщало, что жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) продает купюры с красивыми номерами. За одну из банкнот женщина просит более 50 тысяч рублей.