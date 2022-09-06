06 сентября 2022
05 сентября 2022

В ЯНАО продают сторублевую купюру за 200 тысяч. Фото

В ЯНАО продают сторублёвую купюру за 200 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация олимпийских сторублевок в СКБ-Банке. Екатеринбург, купюра, олимпиада сочи, олимпийская сторублевка
Житель Ноябрьска просит за сочинскую купюру 200 000 тысяч рублей Фото:

Житель Ноябрьска (ЯНАО) продает сторублевую памятную купюру. За банкноту продавец просит 200 тысяч рублей, говорится в объявлении, которое разместили на сайте Avito.

«Купюра является подлинным коллекционным материалом и может использоваться для оплаты. Стоимость сторублевой банкноты 200 000 тысяч рублей», — говорится в объявлении продавца.

Агентство попыталось связаться с продавцом для уточнения подробностей. Однако по номерам, размещенным на сайте, на звонки корреспондента не ответили.

Ранее URA.RU cообщало, что жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) продает купюры с красивыми номерами. За одну из банкнот женщина просит более 50 тысяч рублей.

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Житель Ноябрьска (ЯНАО) продает сторублевую памятную купюру. За банкноту продавец просит 200 тысяч рублей, говорится в объявлении, которое разместили на сайте Avito. «Купюра является подлинным коллекционным материалом и может использоваться для оплаты. Стоимость сторублевой банкноты 200 000 тысяч рублей», — говорится в объявлении продавца. Агентство попыталось связаться с продавцом для уточнения подробностей. Однако по номерам, размещенным на сайте, на звонки корреспондента не ответили. Ранее URA.RU cообщало, что жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) продает купюры с красивыми номерами. За одну из банкнот женщина просит более 50 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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