Житель Ноябрьска (ЯНАО) продает сторублевую памятную купюру. За банкноту продавец просит 200 тысяч рублей, говорится в объявлении, которое разместили на сайте Avito.
«Купюра является подлинным коллекционным материалом и может использоваться для оплаты. Стоимость сторублевой банкноты 200 000 тысяч рублей», — говорится в объявлении продавца.
Агентство попыталось связаться с продавцом для уточнения подробностей. Однако по номерам, размещенным на сайте, на звонки корреспондента не ответили.
Ранее URA.RU cообщало, что жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) продает купюры с красивыми номерами. За одну из банкнот женщина просит более 50 тысяч рублей.
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