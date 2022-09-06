В МЧС ЯНАО нагрянула проверка из Москвы

В Салехард приехала проверка из центрального аппарата МЧС

07 сентября 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

В Салехарде до 9 сентября работает комиссия МЧС из Москвы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехард прибыла комиссия из центрального аппарата МЧС. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном управлении. «В главке МЧС работает комиссия из Москвы», — рассказал источник. С чем связана инспекция, собеседник уточнить не смог. Начальник окружного управления МЧС Олег Гилев рассказал агентству, что визит связан с плановой проверкой. «На сегодняшний день в ГУ МЧС России по ЯНАО в Салехарде планово с 5 по 9 сентября работает комиссия из Центрального аппарата МЧС России. В рамках проверки представители комиссии оценят готовность сил и средств Главного управления МЧС России по ЯНАО к действиям по предназначению, а также уровень готовности управления и взаимодействия территориальной системы РСЧС в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — прокомментировал Гилев. Руководитель МЧС также добавил, что об итогах проверки информации пока нет. «Сейчас говорить об итогах работы комиссии рано. На территории ЯНАО представители Министерства будут еще два дня», — отметил Гилев.

В Салехард прибыла комиссия из центрального аппарата МЧС. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном управлении. «В главке МЧС работает комиссия из Москвы», — рассказал источник. С чем связана инспекция, собеседник уточнить не смог. Начальник окружного управления МЧС Олег Гилев рассказал агентству, что визит связан с плановой проверкой. «На сегодняшний день в ГУ МЧС России по ЯНАО в Салехарде планово с 5 по 9 сентября работает комиссия из Центрального аппарата МЧС России. В рамках проверки представители комиссии оценят готовность сил и средств Главного управления МЧС России по ЯНАО к действиям по предназначению, а также уровень готовности управления и взаимодействия территориальной системы РСЧС в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — прокомментировал Гилев. Руководитель МЧС также добавил, что об итогах проверки информации пока нет. «Сейчас говорить об итогах работы комиссии рано. На территории ЯНАО представители Министерства будут еще два дня», — отметил Гилев.