06 сентября 2022

В МЧС ЯНАО нагрянула проверка из Москвы

В Салехард приехала проверка из центрального аппарата МЧС
© Служба новостей «URA.RU»
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Проф визит в ТРЦ «ГиперСити». Курган , сотрудники мчс, мчс россии
В Салехарде до 9 сентября работает комиссия МЧС из Москвы Фото:

В Салехард прибыла комиссия из центрального аппарата МЧС. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном управлении.

«В главке МЧС работает комиссия из Москвы», — рассказал источник. С чем связана инспекция, собеседник уточнить не смог.

Начальник окружного управления МЧС Олег Гилев рассказал агентству, что визит связан с плановой проверкой. «На сегодняшний день в ГУ МЧС России по ЯНАО в Салехарде планово с 5 по 9 сентября работает комиссия из Центрального аппарата МЧС России. В рамках проверки представители комиссии оценят готовность сил и средств Главного управления МЧС России по ЯНАО к действиям по предназначению, а также уровень готовности управления и взаимодействия территориальной системы РСЧС в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — прокомментировал Гилев.

Руководитель МЧС также добавил, что об итогах проверки информации пока нет. «Сейчас говорить об итогах работы комиссии рано. На территории ЯНАО представители Министерства будут еще два дня», — отметил Гилев.

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В Салехард прибыла комиссия из центрального аппарата МЧС. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном управлении. «В главке МЧС работает комиссия из Москвы», — рассказал источник. С чем связана инспекция, собеседник уточнить не смог. Начальник окружного управления МЧС Олег Гилев рассказал агентству, что визит связан с плановой проверкой. «На сегодняшний день в ГУ МЧС России по ЯНАО в Салехарде планово с 5 по 9 сентября работает комиссия из Центрального аппарата МЧС России. В рамках проверки представители комиссии оценят готовность сил и средств Главного управления МЧС России по ЯНАО к действиям по предназначению, а также уровень готовности управления и взаимодействия территориальной системы РСЧС в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — прокомментировал Гилев. Руководитель МЧС также добавил, что об итогах проверки информации пока нет. «Сейчас говорить об итогах работы комиссии рано. На территории ЯНАО представители Министерства будут еще два дня», — отметил Гилев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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