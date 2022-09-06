На «курганской Рублевке» прокуратура нашла дом, где опасно жить

В Курганской области прокуратура нашла опасный для проживания аварийный дом

07 сентября 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

В Курганской области прокуратура вступилась за жителей опасного аварийного дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура обязала администрацию села Новая Сидоровка Кетовского округа (который часто именуют «курганской Рублевкой») провести восстановительные работы несущих конструкций дома, признанного аварийным. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. Прокурор района запустил проверку состояния жилого дома. «По результатам проведенного обследования технического состояния дома установлено, что для его дальнейшей безопасной эксплуатации необходимо провести комплекс строительных и организационно-технических мероприятий по устранению физического, морального износа, а также восстановления несущей способности отдельных конструктивных элементов жилого дома», — сообщили в пресс-службе ведомства. Проверка прокуратуры выяснила, что администрация не следила за безопасностью жильцов, проживавших в аварийном доме. После чего было принято решение обратиться в суд, чтобы сельсовет провел противоаварийные работы. Суд встал на стороны прокуратуры и постановил устранить чрезвычайную ситуацию в многоквартирном доме. Выполнение находится на контроле прокурора района. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане горожане судятся с администрацией по суммам выкупа аварийного жилья. Более трех десятков курганцев не согласились с предложенными суммами за их аварийные квартиры.

Прокуратура обязала администрацию села Новая Сидоровка Кетовского округа (который часто именуют «курганской Рублевкой») провести восстановительные работы несущих конструкций дома, признанного аварийным. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. Прокурор района запустил проверку состояния жилого дома. «По результатам проведенного обследования технического состояния дома установлено, что для его дальнейшей безопасной эксплуатации необходимо провести комплекс строительных и организационно-технических мероприятий по устранению физического, морального износа, а также восстановления несущей способности отдельных конструктивных элементов жилого дома», — сообщили в пресс-службе ведомства. Проверка прокуратуры выяснила, что администрация не следила за безопасностью жильцов, проживавших в аварийном доме. После чего было принято решение обратиться в суд, чтобы сельсовет провел противоаварийные работы. Суд встал на стороны прокуратуры и постановил устранить чрезвычайную ситуацию в многоквартирном доме. Выполнение находится на контроле прокурора района. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане горожане судятся с администрацией по суммам выкупа аварийного жилья. Более трех десятков курганцев не согласились с предложенными суммами за их аварийные квартиры.