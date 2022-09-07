Актер сериала «След» лечил сына в курганской больнице после отказа клиник Израиля

В центре им. Илизарова провели операцию ребенку, от которого отказывались израильские врачи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Актер из сериалов «След» и «Физрук» Евгений Кулаков лечил своего сына Илью, родившегося с диагнозами ДЦП и аутизм, в курганском центре им. Илизарова. Об этом говорит сам актер.

«Долгое время Илья ходил сам, но потом его ноги начали подгибаться. Поэтому мы начали искать специалистов, которые помогли бы помочь сыну вернуть мобильности. Нам рекомендовали операцию в Израиле. Но пять израильских хирургов-ортопедов отказались брать мальчика с аутизмом на реабилитацию, сказав, что нам нужно учиться жить в коляске», — рассказал Кулаков в интервью изданию «Комсомольская правда». После Израиля семья вернулась в Москву, где встретилась с курганским врачом из центра им. Илизарова. Он объяснил, что ребенок растет, а мышцы не успевают за этим процессом, поэтому ему необходима операция.

По словам Кулакова, несмотря на ряд трудностей и ограничений в период пандемии COVID-19, операцию удалось провести в конце 2020 года. Мальчику скорректировали за одну операцию суставы обеих ног. «Теперь Илья передвигается самостоятельно. Он сам ходит в туалет, на кухню, готовит салат, может попросить развернуть шоколадку и учится читать», — отмечает актер.

Ранее URA.RU писало, что нейрохирурги курганского центра им. Илизарова помогли девятилетнему ребенку из Бурятии вылечиться от редкого заболевания. У мальчика наблюдалось сдавливание спинного мозга, при малейшей нагрузке ему грозил полный паралич или смерть. Ребенку провели три сложных операции, благодаря которым удалось установить шейный фиксатор и избежать неврологических осложнений.