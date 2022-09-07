Погибшему на Украине военному установили памятную доску в курганской школе

В память о погибшем на Украине военном в курганской школе открыли мемориальную доску Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Каргапольском округе Курганской области на фасаде школы установили мемориальную доску погибшему в ходе спецоперации военному Владимиру Кислову. Об этом сообщает глава округа Евгений Ленков в своем официальном аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«<…> сегодня судьбу военного поколения повторяют ребята, родившиеся больше, чем через полвека после самой страшной войны. Они встали на защиту жителей Донбасса. К сожалению, военные действия не бывают без потерь. В ходе спецоперации на территории Украины погиб наш земляк Владимир Кислов. В память о нем в Майской школе открыли мемориальную доску», — пишет Ленков. Он отметил, что память о воинском долге Кислова сохранится в истории школы и округа, а для школьников подвиг Кислова станет примером патриотизма и мужества.

В том числе за проявленную отвагу и самоотверженность Кислова посмертно наградили орденом Мужества. Награду вручили матери солдата.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

Владимир Кислов был посмертно награжден орденом Мужества Евгений Ленков, соцсеть «ВКонтакте»

В память о солдате в Майской школе установили мемориальную доску Евгений Ленков, соцсеть «ВКонтакте»