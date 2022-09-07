Погибшему на Украине военному установили памятную доску в курганской школе

В Каргапольском округе Курганской области на фасаде школы установили мемориальную доску погибшему в ходе спецоперации военному Владимиру Кислову. Об этом сообщает глава округа Евгений Ленков в своем официальном аккаунте в соцсети «ВКонтакте».
«<…> сегодня судьбу военного поколения повторяют ребята, родившиеся больше, чем через полвека после самой страшной войны. Они встали на защиту жителей Донбасса. К сожалению, военные действия не бывают без потерь. В ходе спецоперации на территории Украины погиб наш земляк Владимир Кислов. В память о нем в Майской школе открыли мемориальную доску», — пишет Ленков. Он отметил, что память о воинском долге Кислова сохранится в истории школы и округа, а для школьников подвиг Кислова станет примером патриотизма и мужества.
В том числе за проявленную отвагу и самоотверженность Кислова посмертно наградили орденом Мужества. Награду вручили матери солдата.
Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
Владимир Кислов был посмертно награжден орденом Мужества
Евгений Ленков, соцсеть «ВКонтакте»
В память о солдате в Майской школе установили мемориальную доску
Евгений Ленков, соцсеть «ВКонтакте»
На открытии мемориальной доски пришли десятки людей
Евгений Ленков, соцсеть «ВКонтакте»
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В Каргапольском округе Курганской области на фасаде школы установили мемориальную доску погибшему в ходе спецоперации военному Владимиру Кислову. Об этом сообщает глава округа Евгений Ленков в своем официальном аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «<…> сегодня судьбу военного поколения повторяют ребята, родившиеся больше, чем через полвека после самой страшной войны. Они встали на защиту жителей Донбасса. К сожалению, военные действия не бывают без потерь. В ходе спецоперации на территории Украины погиб наш земляк Владимир Кислов. В память о нем в Майской школе открыли мемориальную доску», — пишет Ленков. Он отметил, что память о воинском долге Кислова сохранится в истории школы и округа, а для школьников подвиг Кислова станет примером патриотизма и мужества. В том числе за проявленную отвагу и самоотверженность Кислова посмертно наградили орденом Мужества. Награду вручили матери солдата. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.