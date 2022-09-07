Врачи ЯНАО сообщили о здоровье подростка, пострадавшего на пожаре

Состояние подростка, надышавшегося дыма во время пожара в Ноябрьске, стабильное

Благодаря квалифицированной помощи врачей, состоянии пациента стабильное Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Состояние подростка, который в Ноябрьске (ЯНАО) во время пожара в жилом дома надышался дыма — стабильное. Как сообщили URA.RU в окружном департаменте здравоохранения, пациент под наблюдением медиков.

«Благодаря квалифицированной помощи врачей, состоянии пациента стабильное. Он находится под наблюдением медицинских работников», — ответили в пресс-службе.

Местные СМИ сообщали, что сегодня, 8 сентября, рано утром в Ноябрьске вспыхнула одна из квартир жилого дома. Во время возгорания 12 жильцам удалось самостоятельно эвакуироваться. Предварительно говорилось, что во время происшествия пострадал подросток 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске ребенок нашел бутылку из-под яблочного сока, в которой оказался бензин, и сделал несколько глотков. Над стабилизацией состояния ребенка работали врачи городской больницы.