07 сентября 2022
06 сентября 2022

Врачи ЯНАО сообщили о здоровье подростка, пострадавшего на пожаре

Состояние подростка, надышавшегося дыма во время пожара в Ноябрьске, стабильное
© Служба новостей «URA.RU»
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Областной инфекционный центр, красная зона. Челябинск, пациент, больной, здоровье, здравоохранение, больница, реанимация, больничная койка, палата реанимации
Благодаря квалифицированной помощи врачей, состоянии пациента стабильное Фото:

Состояние подростка, который в Ноябрьске (ЯНАО) во время пожара в жилом дома надышался дыма — стабильное. Как сообщили URA.RU в окружном департаменте здравоохранения, пациент под наблюдением медиков.

«Благодаря квалифицированной помощи врачей, состоянии пациента стабильное. Он находится под наблюдением медицинских работников», — ответили в пресс-службе.

Местные СМИ сообщали, что сегодня, 8 сентября, рано утром в Ноябрьске вспыхнула одна из квартир жилого дома. Во время возгорания 12 жильцам удалось самостоятельно эвакуироваться. Предварительно говорилось, что во время происшествия пострадал подросток 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске ребенок нашел бутылку из-под яблочного сока, в которой оказался бензин, и сделал несколько глотков. Над стабилизацией состояния ребенка работали врачи городской больницы.

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Состояние подростка, который в Ноябрьске (ЯНАО) во время пожара в жилом дома надышался дыма — стабильное. Как сообщили URA.RU в окружном департаменте здравоохранения, пациент под наблюдением медиков. «Благодаря квалифицированной помощи врачей, состоянии пациента стабильное. Он находится под наблюдением медицинских работников», — ответили в пресс-службе. Местные СМИ сообщали, что сегодня, 8 сентября, рано утром в Ноябрьске вспыхнула одна из квартир жилого дома. Во время возгорания 12 жильцам удалось самостоятельно эвакуироваться. Предварительно говорилось, что во время происшествия пострадал подросток 15 лет. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске ребенок нашел бутылку из-под яблочного сока, в которой оказался бензин, и сделал несколько глотков. Над стабилизацией состояния ребенка работали врачи городской больницы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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