Врач рассказал, как дети в ЯНАО переносят новый штамм COVID-19

Доктор наук Токарев: новый штамм коронавируса тяжелее всего переносят дети возрастом до 3 лет

У детей до 5 лет может появляться боль в животе, тошнота, понос и рвота Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новую вспышку COVID тяжелее всего переносят дети возрастом до 3 лет. Как рассказал URA.RU главный врач-профилактолог Уральского федерального округа, доктор медицинских наук Сергей Токарев, каждый третий ребенок, переболевший коронавирусом, впоследствии жалуется на повышенную утомляемость, слабость, нарушение памяти, концентрацию внимания и головные боли.

«Клиническая картина и тяжесть течения во многом определяется возрастом ребенка. На этот раз, во время нынешнего подъема заболеваемости, более тяжело болеют дети до 3 лет. У них поднимается высокая температура, у ряда детей развивается ларинготрахеит со стенозом гортани или бронхиолиты. У детей до 5 лет может появляться боль в животе, тошнота, понос и рвота», — объяснил доктор.

Токарев уточнил, что у детей более старшего возраста чаще всего коронавирус протекает в ОРВИ-форме. Ключевые симптомы омикрон-ассоциированного COVID в основном связаны с инфекционно-воспалительным поражением верхних дыхательных путей: боли и першение в горле, чихание, насморк и сухой кашель, которые сопровождаются высокой температурой. Также у детей могут возникнуть боли в мышцах, суставах, головная боль, слабость и снижение аппетита.

«Лечение в таких случаях преимущественно симптоматическое — обильное теплое подкисленное питье, жаропонижающие средства по согласованию с лечащим врачом при температуре выше 38,5, полоскание рта и капли в нос. Противовирусные препараты может назначить врач при осмотре. За неотложной помощью нужно обращаться в случае „несбиваемой“ температуры и появлении настораживающих симптомов, например, одышки — увеличения частоты дыхания свыше 25 раз в минуту», — подчеркнул врач.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю количество заболевших коронавирусом в ЯНАО выросло в два раза. Этот показатель заболеваемости стал рекордным с начала лета.