Власти Кургана вводят новый запрет на дорогах

По 13 курганским дорогам запретят ездить грузовикам

По курганским дорогам временно запретят ездить грузовикам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские власти на месяц ограничат движение большегрузов по 13 дорогам. Информация опубликована на сайте администрации города. Подобные запреты чиновники мэрии вводили и летом.

«С 7 ноября по 6 декабря будет введено временное ограничение движения грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 6 тонн по автомобильным дорогам общего пользования местного значения. Запрет вводят из-за сохранности автомобильных дорог и для обеспечения безопасности дорожного движения», — указано в сообщении мэрии. Под ограничение попадают следующие дороги:

Восточный проезд от пос. Керамзитный до федеральной трассы 254 «Иртыш»;

мкрн. Челноково, ул. Челноковская;

пер. Солнечный (ст. «Надежда»);

пер. Начальный (ст. «Надежда»);

мкрн. Глинки, ул. Новая;

мкрн. Глинки, ул. Сибирская;

мкрн. Глинки, ул. Центральная;

мкрн. Глинки, ул. Загородная;

ул. Глинки микрорайон;

пос. Керамзитовый;

пос. Керамзитный;

ул. Железнодорожная;

шоссе Ботаническое.

По перечисленным дорогам грузовики могут ездить только при наличии специального разрешения. Документ можно получить в департаменте развития городского хозяйства. Запрет не распространяется на автобусы (в том числе международные), перевозку продуктов, животных, лекарств, топлива, семян, удобрений, почты, вывоз мусора и жидких бытовых отходов. Можно возить грузы, необходимые для ликвидации последствий стихийных бедствий, транспортировка дорожно-строительной техники, военная техника.

Ранее URA.RU писало, что подобный запрет летом власти вводили два раза. Сначала с 10 мая по 9 июня. Позже его продлевали до 7 августа.