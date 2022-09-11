11 сентября 2022
10 сентября 2022

Власти Кургана вводят новый запрет на дорогах

По 13 курганским дорогам запретят ездить грузовикам
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие бойни скота в селе Частоозерье. Курган , большегруз, фура, груз, фура на трассе, грузовые машины
По курганским дорогам временно запретят ездить грузовикам Фото:

Курганские власти на месяц ограничат движение большегрузов по 13 дорогам. Информация опубликована на сайте администрации города. Подобные запреты чиновники мэрии вводили и летом.

«С 7 ноября по 6 декабря будет введено временное ограничение движения грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 6 тонн по автомобильным дорогам общего пользования местного значения. Запрет вводят из-за сохранности автомобильных дорог и для обеспечения безопасности дорожного движения», — указано в сообщении мэрии. Под ограничение попадают следующие дороги:

  • Восточный проезд от пос. Керамзитный до федеральной трассы 254 «Иртыш»;
  • мкрн. Челноково, ул. Челноковская;
  • пер. Солнечный (ст. «Надежда»);
  • пер. Начальный (ст. «Надежда»);
  • мкрн. Глинки, ул. Новая;
  • мкрн. Глинки, ул. Сибирская;
  • мкрн. Глинки, ул. Центральная;
  • мкрн. Глинки, ул. Загородная;
  • ул. Глинки микрорайон;
  • пос. Керамзитовый;
  • пос. Керамзитный;
  • ул. Железнодорожная;
  • шоссе Ботаническое.

По перечисленным дорогам грузовики могут ездить только при наличии специального разрешения. Документ можно получить в департаменте развития городского хозяйства. Запрет не распространяется на автобусы (в том числе международные), перевозку продуктов, животных, лекарств, топлива, семян, удобрений, почты, вывоз мусора и жидких бытовых отходов. Можно возить грузы, необходимые для ликвидации последствий стихийных бедствий, транспортировка дорожно-строительной техники, военная техника.

Ранее URA.RU писало, что подобный запрет летом власти вводили два раза. Сначала с 10 мая по 9 июня. Позже его продлевали до 7 августа.

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Курганские власти на месяц ограничат движение большегрузов по 13 дорогам. Информация опубликована на сайте администрации города. Подобные запреты чиновники мэрии вводили и летом. «С 7 ноября по 6 декабря будет введено временное ограничение движения грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 6 тонн по автомобильным дорогам общего пользования местного значения. Запрет вводят из-за сохранности автомобильных дорог и для обеспечения безопасности дорожного движения», — указано в сообщении мэрии. Под ограничение попадают следующие дороги: По перечисленным дорогам грузовики могут ездить только при наличии специального разрешения. Документ можно получить в департаменте развития городского хозяйства. Запрет не распространяется на автобусы (в том числе международные), перевозку продуктов, животных, лекарств, топлива, семян, удобрений, почты, вывоз мусора и жидких бытовых отходов. Можно возить грузы, необходимые для ликвидации последствий стихийных бедствий, транспортировка дорожно-строительной техники, военная техника. Ранее URA.RU писало, что подобный запрет летом власти вводили два раза. Сначала с 10 мая по 9 июня. Позже его продлевали до 7 августа.
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