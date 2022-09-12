12 сентября 2022
11 сентября 2022

Прокуратура заставила больницу в ЯНАО трудоустроить необходимого врача

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , медсестра, белый халат, медицина, врач, фельдшер, медик
В больнице Тазовского района появился эндокринолог Фото:

Прокуратура заставила больницу Тазовского района ЯНАО трудоустроить необходимого врача-эндокринолога. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.

«Установлено, что больница недоукомплектована врачом-эндокринологом. При этом руководством учреждения необходимая работа по подбору персонала не проводилась. В этой связи прокурор предъявил иск в суд о возложении на медицинскую организацию обязанности укомплектовать штатную численность врачом указанной категории. Судом требования прокурора полностью удовлетворены. В настоящее время в центральную районную больницу трудоустроен врач-эндокринолог», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО Яр-Салинскую больницу накажут за долги. Медучреждение задолжало 13,5 млн рублей за коммунальные услуги.

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Прокуратура заставила больницу Тазовского района ЯНАО трудоустроить необходимого врача-эндокринолога. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры. «Установлено, что больница недоукомплектована врачом-эндокринологом. При этом руководством учреждения необходимая работа по подбору персонала не проводилась. В этой связи прокурор предъявил иск в суд о возложении на медицинскую организацию обязанности укомплектовать штатную численность врачом указанной категории. Судом требования прокурора полностью удовлетворены. В настоящее время в центральную районную больницу трудоустроен врач-эндокринолог», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО Яр-Салинскую больницу накажут за долги. Медучреждение задолжало 13,5 млн рублей за коммунальные услуги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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