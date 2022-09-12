Прокуратура заставила больницу в ЯНАО трудоустроить необходимого врача

В больнице Тазовского района появился эндокринолог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура заставила больницу Тазовского района ЯНАО трудоустроить необходимого врача-эндокринолога. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.

«Установлено, что больница недоукомплектована врачом-эндокринологом. При этом руководством учреждения необходимая работа по подбору персонала не проводилась. В этой связи прокурор предъявил иск в суд о возложении на медицинскую организацию обязанности укомплектовать штатную численность врачом указанной категории. Судом требования прокурора полностью удовлетворены. В настоящее время в центральную районную больницу трудоустроен врач-эндокринолог», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО Яр-Салинскую больницу накажут за долги. Медучреждение задолжало 13,5 млн рублей за коммунальные услуги.