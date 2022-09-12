Газовики в Надыме открыто отмечают, кто из жильцов имеет задолженность Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Надыма (ЯНАО) получают от «Газпром межрегионгаз Север» уведомления о долгах, которые они якобы уже погасили. Также газовики над почтовым ящиком должника вешают красный лист, на котором написано «Рекомендуем погасить долг за газ», сообщают горожане в соцсетях.

«Платим каждый месяц исправно, зачем совать данные бумажки в почтовые ящики, причем почти весь ящик был заполнен ими», — написал анонимный пользователь. Житель публиковал в соцсетях фотографии, на одной из которых запечатлел красную вывеску с надписью жирным шрифтом «Рекомендуем погасить долг за газ», специально повешанную на почтовый ящик.

Жители добавили, что им тоже приходят уведомления от «Газпром межрегионгаз Север» о погашении долга, при этом они уверяют, что не имеют задолженности. «У вас еще по-божески. Нам прислали конверт А4,в котором квитанция на оплату долга в сумме 140 рублей. При том, что долг давно оплачен», — ответила на пост Anastasiya Shevchuk.

Надымчане считают, что сотрудники газовой компании поступают незаконно, публично отмечая, кто именно из жильцов дома имеет долг. «Видимо начальник „Газпром межрегионгаз Север“ понятия не имеет об уголовной ответственности за распространение конфиденциальной информации, без согласия того, кого эта информация касается», — добавила Юлия Валькова.

В «Газпром межрегионгаз Север» агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО повысили цены на газовое отопление. Максимальная надбавка не превысила 3,4%.

«Газпром межрегионгаз Север» открыто отмечает, что из жильцов дома имеет задолженность Группа во «ВКонтакте» «Злой и добрый надымчанин»