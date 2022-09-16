Остеопат Евдокимов назвал долгосрочные последствия сотрясения мозга

Остеопат Евдокимов: сотрясение мозга грозит припадками и слабоумием

16 сентября 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

После травмы головы необходимо сразу обращаться к врачу, сказал Сергей Евдокимов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрясение мозга может привести к нарушению его питания и, как следствие, ухудшению памяти, депрессии, эпилептическим припадкам и старческому слабоумию. Также у таких пациентов повышается риск инсульта. Об этом в беседе с URA.RU заявил врач-остеопат Сергей Евдокимов. «При травмировании головы повреждаются не только структуры мозга, происходит смещение костей черепа относительно друг друга, блокировка их подвижности в швах черепа. Такое смещение в долгосрочной перспективе может привести к стойкому нарушению кровотока и питания головного мозга. Спустя месяцы у пациента могут развиться повышенная утомляемость, ухудшение памяти, хронические головные боли, ухудшение слуха и зрения, нарушение сна, депрессивные состояния и чувство тревоги. Из серьезных осложнений можно выделить повышение риска инсульта, развитие эпилептических припадков, развитие старческого слабоумия и манифестации психических заболеваний», — сказал Сергей Евдокимов. Остеопат назвал симптомы, которые предупредят о возможных последствиях. «Сотрясение головного мозга — это самое частое последствие травмы головы. В большинстве случаев оно носит легкий характер, а последствия имеют обратимый характер. Однако, при средней степени и в тяжелых случаях без проблем сотрясение мозга не проходит. Среди симптомов, которые могут говорить о том, что сотрясение может иметь долгосрочные последствия это: потеря сознания во время или после травмы, головокружение, головная боль и кратковременная амнезия», — объяснил эксперт. Чтобы избежать отсроченных проблем, необходимо даже при легкой степени сотрясения обязательно обращаться к врачу и выполнять его назначения, отметил эксперт. «Обычно это рекомендация постельного режима на 7-14 дней, соблюдение режима сна и питания, назначение препаратов, улучшающих мозговое кровообращение и ускоряющих восстановление нервной ткани. Так же в течении первого года после перенесенной травмы я рекомендую обратиться к остеопату, чтобы скорректировать возможные смещения костей черепа и шейных позвонков», — добавил Евдокимов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрясение мозга может привести к нарушению его питания и, как следствие, ухудшению памяти, депрессии, эпилептическим припадкам и старческому слабоумию. Также у таких пациентов повышается риск инсульта. Об этом в беседе с URA.RU заявил врач-остеопат Сергей Евдокимов. «При травмировании головы повреждаются не только структуры мозга, происходит смещение костей черепа относительно друг друга, блокировка их подвижности в швах черепа. Такое смещение в долгосрочной перспективе может привести к стойкому нарушению кровотока и питания головного мозга. Спустя месяцы у пациента могут развиться повышенная утомляемость, ухудшение памяти, хронические головные боли, ухудшение слуха и зрения, нарушение сна, депрессивные состояния и чувство тревоги. Из серьезных осложнений можно выделить повышение риска инсульта, развитие эпилептических припадков, развитие старческого слабоумия и манифестации психических заболеваний», — сказал Сергей Евдокимов. Остеопат назвал симптомы, которые предупредят о возможных последствиях. «Сотрясение головного мозга — это самое частое последствие травмы головы. В большинстве случаев оно носит легкий характер, а последствия имеют обратимый характер. Однако, при средней степени и в тяжелых случаях без проблем сотрясение мозга не проходит. Среди симптомов, которые могут говорить о том, что сотрясение может иметь долгосрочные последствия это: потеря сознания во время или после травмы, головокружение, головная боль и кратковременная амнезия», — объяснил эксперт. Чтобы избежать отсроченных проблем, необходимо даже при легкой степени сотрясения обязательно обращаться к врачу и выполнять его назначения, отметил эксперт. «Обычно это рекомендация постельного режима на 7-14 дней, соблюдение режима сна и питания, назначение препаратов, улучшающих мозговое кровообращение и ускоряющих восстановление нервной ткани. Так же в течении первого года после перенесенной травмы я рекомендую обратиться к остеопату, чтобы скорректировать возможные смещения костей черепа и шейных позвонков», — добавил Евдокимов.