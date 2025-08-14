14 августа 2025

Число пострадавших при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону увеличилось до 15 человек

Среди пострадавших четверо детей
Число пострадавших при атаке БПЛА на многоэтажный дом в центре Ростова-на-Дону возросло до 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

«По уточненным данным, в результате атаки различные ранения получили 15 человек. В медучреждениях города сейчас находятся четверо из них, в том числе двое детей, все — в состоянии средней тяжести», — сказано в заявлении.

ВСУ осуществили атаку с применением БПЛА. В результате удара был поврежден жилой многоквартирный дом, расположенный в центральной части города. До этого сообщалось о 13 пострадавших, однако после уточнения данных их число увеличилось.

Ранее в результате атаки украинских беспилотников в Ростове-на-Дону были повреждены 20 жилых зданий, пострадали окна, балконы и автомобили, а также было эвакуировано 212 жителей. Комиссия по оценке ущерба уже начала работу, для пострадавших организован пункт временного размещения и оказывается необходимая помощь.

