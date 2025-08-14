Все регионы
02:13
В Перми на месте лыжной базы в Голом Мысу хотят построить гостиничный парк
01:57
Глава Ханты-Мансийска раскрыл сроки запуска отопления
01:34
Бывшего лидера легендарной рок-группы Екатеринбурга эвакуировали с концерта. Видео
ВС РФ уничтожили производство ракет «Сапсан», из плена возвращены российские бойцы: главное об СВО 14 августа
01:26
Подготовка к саммиту на Аляске стала испытанием для Секретной службы США
01:26
В СПЧ призвали проверять телефоны мигрантов
01:25
В райцентре ЯНАО установлены три теплые остановки. Фото
В Госдуме подняли вопрос о запрете фильмов Балабанова: что станет с картинами великого режиссера
01:19
В Британии призвали к пересмотру отношений с Россией
01:12
Трамп похвал себя за то, что Украина еще не часть РФ
01:04
Пермский следователь признался, что получил взятку в 300 тысяч рублей
В страшном ДТП в Египте погибла россиянка: что известно к этому часу
01:00
Радиостанция судного дня повторила сигналы, звучавшие перед началом СВО
01:00
Число пострадавших при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону увеличилось до 15 человек
00:45
Кухарук пообещал полную загрузку мощностей металлургическому заводу в ХМАО
От Вице-мисс до роковой аварии: невероятная и трагическая судьба погибшей модели Ксении Александровой
00:44
Полиция Кургана спасла пенсионерку от хищения крупной суммы
00:40
Пермяки резко охладели к снотворному и психостимуляторам
00:28
Трамп рассказал о заветном желании по поводу встречи Путина и Зеленского
Путин очертил контур соглашения с Трампом перед вылетом на Аляску
00:19
Улице в Новом Уренгое присвоили имя главы советского кабмина. Фото
00:14
У екатеринбуржцев пропал мобильный интернет. Скрин
00:12
Шадринские школьники стали призерами всероссийских дрон-соревнований. Фото
Россия вступила в гонку автономных беспилотников
00:00
С федеральным судьей жестоко расправились под Волгоградом
14 августа 2025
23:56
Забыла ручник: свердловчанку насмерть задавило собственное авто. Фото
23:53
В Волгоградской области убили федерального судью
От моды до штрафа — что не так с «иранской тонировкой» и как накажут водителей, не чтящих закон
23:47
Трамп допустил частичное сокращение войск в Европе
23:44
Тюменской семье местные власти снесли половину дома. Видео
23:40
ЦБ поймал члена совета директоров Ашинского метзавода в заработке на инсайде
«Маршрут Трампа» меняет планы ЕАЭС
23:40
Трамп выразил уверенность в готовности Путина и Зеленского к мирному урегулированию
23:32
Пермский производитель школьной мебели увеличит выпуск продукции в два раза
23:27
Вандал разгромил собор в Анкоридже перед саммитом Путина и Трампа
Кто поедет от России на исторические переговоры с Трампом 15 августа: полный список
23:20
Трамп заранее пожелал повторить встречу на Аляске
23:16
В США восхитились передовым российским беспилотником
23:15
Трамп предварительно согласился уменьшить численность войск в Европе
Главная тема переговоров и состав делегации: полное заявление Ушакова по саммиту Путина и Трампа
23:13
Родители арестованного в США российского бизнесмена обратились к Путину за помощью
23:00
Трамп предположил, согласятся ли Путин и Зеленский на урегулирование конфликта
23:00
Украшения выдают: ТОП самых модных мэров Ямала
Удар по Ростову: украинские дроны ранили мирных жителей и повредили дома — что известно к этому часу
22:54
Пермякам запретили проплывать под строящимся железнодорожным мостом через Каму. Фото
22:53
Звезда «Груза 200» Балабанова защитил картину от нападок
22:49
12-летний мальчик ранен при атаке дрона на село Таврово в Белгородской области
Бои, передислокации и неожиданные решения: главные события спецоперации за 14 августа на карте
22:41
Звездный десант летит в Екатеринбург на главный креативный фестиваль лета
22:34
DN сообщил о звонках Трампа Столтенбергу касательно Нобелевской премии мира
22:30
«Губернаторы бывшими не бывают»: чем занимаются экс-главы Свердловской области
Готовность №1: Анкоридж в ожидании встречи Путина и Трампа. Фотогалерея
22:27
План «Перехват» объявили в футбольном клубе «Зенит»
22:21
«Одна из великих страниц нашей истории»: в Тюменской области казаки нашли возможное место захоронения Ермака
22:20
Как изменится расчет средней зарплаты в России с 1 сентября 2025 года
ФСБ подрезала крылья «Сапсанам»: на Украине уничтожено производство ракет для ударов по России. Карта
22:19
В центре Екатеринбурга сбили байкера на трамвайных путях. Фото
22:18
Российского военного, которому пленный боец ВСУ носил воду, наградили
22:13
Володин провел переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне
ВСУ атаковали здание правительства Белгорода: налет дронов накануне встречи Путина и Трампа
22:09
Депутат прокомментировал возможность запрета фильмов Балабанова
22:04
Дюжаррик: в ООН будут внимательно следить за встречей Путина и Трампа
22:01
Курганский продюсер Фадеев оценил потенциал ИИ для музыкальных клипов
Молитвы за переговоры и предложение Трампа Путину: что происходит за день до встречи лидеров
22:00
Разгульная жизнь, отказ от внука и уход в монастырь: Екатерине Васильевой — 80
21:47
США признали фальсификацию докладов о «российском вмешательстве» в выборы
21:44
Школьницы из ХМАО, которых искали почти четверо суток, нашлись
В России появится перечень стратегически значимых лекарств: зачем он нужен и что в него попадет
21:36
Слюсарь: в результате атаки ВСУ на Ростов пострадали 20 зданий
21:33
В Госдуме выступили против платных звонков в техподдержку авиакомпаний
21:33
Из власти в бизнес: кто из тюменских топ-чиновников ушел в «частный сектор»
Отпускные по новым правилам: как премии повлияют на выплаты и станут ли они справедливее
21:30
Глава МИД отправится на Аляску вместе с Путиным: что известно о Сергее Лаврове, вошедшем в состав делегации РФ
21:26
Новак поддержал продление запрета на экспорт бензина из РФ до сентября
21:25
Новак поручил стабилизировать цены на топливо
21:11
Правительство отменило обязательную продажу валютной выручки экспортерами
21:09
Самолет с освобожденными из плена россиянами приземлился в Подмосковье
21:08
Губернатор ЯНАО сдал нормы ГТО и волейбол на песке в Новом Уренгое: события дня
21:07
Якушев поручил тюменским единороссам активизировать работу с молодежью
21:00
Проблемное дело Дубанича, сгнившая картошка и новые Александры: главное в Кургане за 13 августа
20:59
Россия укрепила военное сотрудничество в Африке. Видео
20:59
ВСУ получили приказ усилить обстрелы одного из российских регионов
20:57
Партии попытаются попасть в Госдуму с помощью участников СВО. Инсайд
20:51
Мошенники украли у россиян 15 млрд за полгода через иностранные мессенджеры
20:51
Встреча Путина и Трампа открыла россиянам доступ к зарубежным магазинам
20:48
Театр-Театр в Перми последний раз покажет спектакль «Раскольников»
20:45
Как беспилотники меняют целые индустрии и развивают города. Фоторепортаж
20:45
Объявленный в розыск экс-губернатор просится на суд в Челябинск
20:44
В Свердловской области родителей детей-матершинников предложили наказывать сильнее
20:40
В ХМАО ОНФ раскритиковал состояние парка за 150 миллионов рублей
20:39
На автозаводе Миасса построят литейный комплекс для отливки автокомпонентов. Фото
20:38
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
20:37
Суд рассмотрит апелляцию на продление несправедливого ареста редактора URA.RU Аллаярова
20:33
Арт-резиденцию откроют в ямальском поселке после визита губернатора ЯНАО Артюхова
20:32
Экс-депутат Госдумы объявлен в розыск по уголовной статье
20:30
Экономист, инвестор и спецпредставитель президента: кто такой Кирилл Дмитриев, который поедет в США
20:27
Аэропорт Волгограда временно приостановил работу
20:24
Овечкин назвал ключевой фактор успеха переговоров Путина и Трампа
20:23
Суд заочно осудил украинского тюремщика за пытки пленных
20:22
Подводная рыбалка и дорожные приключения: как провели лето политики из ХМАО
20:17
Минюст РФ признал «Репортеры без границ» нежелательной организацией
20:14
Чем известен ушедший из жизни пермский экс-министр Середин
20:11
Спецборт Ил-96 приземлился на Аляске
20:07
Глава Нефтеюганска поменял структуру администрации и назначил нового зама
20:06
Трамп одобрил миллиардный иск Меланьи к сыну Байдена за клевету
20:05
Глава политпартии в Челябинске опроверг мнение о спойлере на выборах. Фото
20:01
Встреча Путина и Трампа на Аляске: Зеленский пока вне переговоров
19:58
Гладков: в результате атаки дронов ВСУ погиб один и пострадали трое человек
19:55
Эскадрилья боевых самолетов приземлилась в Екатеринбурге. Фото, видео
19:52
«Репортеры без границ» признаны нежелательной организацией в России
19:48
Спецборт ИЛ-96 прибыл в Анкоридж из Москвы
19:46
Трамп заявил, кто примет финальное решение по соглашению о конфликте на Украине
19:45
Путин по пути на Аляску посетит российский регион
19:44
Адвокатов заммэра Салехарда Токарчука устроила назначенная судом мера пресечения
19:39
Трамп отказался подтвердить возможность проведения пресс-конференции с Путиным
19:37
Трамп оценил риск неудачного исхода встречи с Путиным
19:36
Трамп назвал условия для диалога с Зеленским после переговоров с Путиным
19:32
Гендиректора челябинского фонда капремонта Тихоненко оставили в СИЗО
19:30
В минобразования Пермского края рассказали о нехватке педагогов перед 1 Сентября
19:28
Трамп: Путин хочет заключить сделку
19:28
Двое губернаторов УрФО завели каналы в новом национальном мессенджере
19:24
В Курганской области пожарные ликвидировали огонь на 127 квадратных метрах
19:16
В Госдуме прокомментировали возможный запрет фильмов «Брат» и «Брат-2»
19:14
Песков: Путин и Трамп обсудят самые сложные вопросы
19:12
В челябинские вузы подали заявление на 28% больше абитуриентов, чем год назад
19:12
В окружении пропавших в ХМАО школьниц рассказали о возможных причинах их исчезновения
19:08
В Кремле сообщили, состоится ли подписание документов по итогам встречи Путина и Трампа
19:07
Свердловчанина, напавшего на мальчика в шапке с Z, признали террористом
19:07
Пассажирке самолета из Еревана в Тюмень понадобилась скорая помощь
19:00
Квартирный коллапс: в Кургане произошел бум из-за продажи комнат для жилья
18:56
Текслер доложил Мантурову о челябинских инвестпроектах
18:53
В Екатеринбурге два недостроя отдадут детям
18:53
Тюменский губернатор Моор открыл свой канал в мессенджере MAX
18:53
Минобороны РФ показало видео удара «Искандера-М» по ВСУ
18:45
Нефтяник из ХМАО отсудил у буровой компании компенсацию за работу в праздники
18:44
ВСУ готовятся к сдаче Купянска
18:43
Фильмы Балабанова проверят на соответствие традиционным ценностям
18:33
Что делать с грядкой после уборки картофеля: советы садовода с 30-летним опытом
18:32
Украина не сможет восстановить утраченные мощности по производству ракет
18:32
В Тюмени откроют новый ресторан с цыганами на подпевках
18:32
В Челябинске кондуктор избила ребенка. Видео
18:30
Волонтеры в Соликамске объявили о сборе медикаментов для бойцов на СВО
18:29
Самолет с российскими журналистами вылетел на Аляску на встречу Путина и Трампа. Фото
18:29
Пермских туристов предупредили о падении частей ракеты-носителя
18:27
В Ельцин Центре презентовали сокровенные экспонаты. Фото
18:25
В ДТП в Троицком районе в авто TANK погиб 70-летний пенсионер. Фото
18:23
Глава Первых Буравова: волонтерский центр в Челябинске станет точкой притяжения. Фото
18:22
Самый молодой министр обороны: чем известен Андрей Белоусов, который летит на Аляску с Путиным
18:16
«Россети» подали в суд на пермского губернатора Махонина и депутатов ЗС
18:12
«Теща пускай блины печет»: опубликованы кадры возвращения российских бойцов из плена. Видео
18:11
В Тюмени раскрыли список вакансий с зарплатами больше 150 тысяч рублей
18:10
Назван овощ, защищающий от рака
18:09
Появилось видео жесткого ДТП на зебре в Кургане, где сбили женщину
18:09
Глава Минфина вошел в состав российской делегации, которая полетит на Аляску: что известно об Антоне Силуанове
18:07
Двоих екатеринбуржцев освободили из украинского плена
18:06
Масляное пятно на реке Миасс в центре Челябинска появилось из подземной реки
18:05
Спас космонавтов и отстоял в Кремле стройку моста: чем известен один из главных пермских политиков эпохи СССР
18:02
Пропавшие в ХМАО школьницы сбегают из дома не первый раз
18:02
URA.RU расскажет все о встрече Путина и Трампа — даже при нулевом балансе
18:01
В Белом доме рассказали о настрое Трампа перед встречей с Путиным
18:00
Платил школьницам за секс: что известно о деле брокера, которого арестовали в Екатеринбурге
17:56
Ушел из жизни экс-министр природных ресурсов Пермского края
17:55
Белый дом: Трамп не хочет вводить новые санкции против России
1
17:54
Фермерский или магазинный: какой мед оказался дешевле в день праздника «Три Спаса» в Кургане. Фото
17:52
В Екатеринбурге отец соратника Навального* пошел в суд из-за наследства
17:48
В Тюмени чиновники подали в суд на компанию олигарха
17:46
Госдеп США выпустил доклад о пытках, цензуре и репрессиях на Украине
17:45
В ХМАО полиция задержала свадебный кортеж за нарушение ПДД
17:45
Туристы ХМАО придумали способ сэкономить на отдыхе в Турции
17:44
Роспотребнадзор и мэрия занялись опасным пермским заводом, на который обратил внимание Бастрыкин
17:44
Бизнесмен из ХМАО избавляется от сети магазинов для взрослых из-за развода
17:43
Лихачев: «Росатом» готов обсуждать с США судьбу американского топлива на Запорожской АЭС
17:42
Мэрия Челябинска проиграла спор с подрядчиком по содержанию дорог на 60 млн
17:39
В Екатеринбурге арестовали брокера за секс со школьницами. Фото, видео
17:37
В Челябинске открылся первый офис волонтерского центра РМК «Сила Урала». Фото, видео
17:34
Замглавы Шадринска Сорокин устроил рейд по объектам бизнеса. Фото
17:33
Артюхов поздравил семью первопроходцев с золотой свадьбой и вручил подарок. Видео
17:28
Завод на Химмаше изготовил 73-тонный корпус печного барабана. Фото
17:27
В Британии раскрыли возможное место проведения встречи России, Украины и США
17:27
На улицах Перми обустроят 13 новых платных парковок
17:26
Челябинский контрактник почти год скрывался от военной полиции
17:24
В Челябинске переносят одну из популярных остановок общественного транспорта. Схема
17:20
В Египте в ДТП с автобусом пострадали российские туристы
17:18
Белоусов обратился к российским военным
17:16
Ямал установил новый рекорд по росту государственного долга. Инфографика
17:12
Украина отказалась от большинства пленных, просивших Зеленского о возвращении
17:11
Чрезвычайный посол и кандидат исторических наук: чем известен Ушаков, который полетит на Аляску
17:07
Политолог: задержание заммэра Салехарда Токарчука — сигнал для ямальской элиты
17:07
Курганский депутат ГД Лисовский раскритиковал популярный сервис такси
17:06
От традиций к инновациям: как курганский филиал Президентской академии готовит лидеров власти уже 28 лет
17:04
Трамп заявил о желании США участвовать в гарантиях безопасности Киева
17:04
ВСУ целенаправленно атакуют инфраструктуру Запорожской АЭС
17:04
Московский суд вынес заочный приговор блогеру Варламову*
17:04
На Центральном рынке в Перми снесут шесть павильонов
17:00
Бойфренд Айзы из ХМАО сделал за деньги тату с именем экс-жены Гуфа. Фото
17:00
Чай, скандал и сухари: Бастрыкину и Жоге пожаловались на екатеринбургского журналиста
16:59
В ХМАО в конце недели ожидается ливень с грозой
16:55
Паслер поручил мэру Екатеринбурга привести в порядок «убитую» улицу в центре. Фото
16:54
Как выглядит письмо на «Госуслугах», которое отправляют свердловчанам Минобороны. Скрин
16:53
Милые и пушистые: в Тюмени открывается первый парк альпак. Фото
16:51
Жителей Коми предупредили об опасности атаки БПЛА
16:50
В Сургуте назвали популярные у студентов локации для аренды квартиры. Инфографика
16:48
Где свердловчане могут рыбачить в ХМАО, что поймать и сколько это стоит
16:47
Блогеру Варламову* заочно назначили 8 лет колонии по делу о «фейках»
16:46
Приехали и расстреляли: хронология конфликта у клуба в Каменске-Уральском
16:46
Гадалка обманула пермячку, но вернула деньги
16:43
«Четвертый год в СИЗО»: что известно о фигурантах «ларечной ОПГ» Челябинска
16:40
Россия создала уникальный обнаружитель беспилотников
16:40
Мэрия города ХМАО сделала заявление о пропавших школьницах
16:40
Минобороны РФ: с Украины возвращены 84 российских военнослужащих
1
16:37
Возбуждены уголовные дела в связи с атаками на Ростов и Белгород
16:37
Минобороны РФ: силы ПВО сбили 10 украинских беспилотников
16:37
Тюменцев ждет затяжная непогода
16:36
Екатеринбуржцев предупредили об особых мерах безопасности в День города
16:34
Новая эра автообслуживания в Кургане: китайский автоцентр объединит продажу и сервис под одной крышей. Инсайд
16:33
В Еврокомиссии ответили, будет ли смягчение санкций против РФ в случае перемирия
16:33
Семь поездок Путина: сколько раз и зачем президент России ездил в США
16:32
Врач рассказала почему 15-летняя пермячка, выкинувшая младенца, могла не заметить беременность
16:28
Мишустин выделил Челябинской области 146 миллионов на коммуналку
16:27
Состоялся очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной
16:26
WP: Россия перестраивает миропорядок на свой лад даже до саммита на Аляске
16:22
Евросоюз готовится принять 19-й пакет санкций против России
16:22
В пермском городе началась борьба за кресло мэра
16:19
В Кургане прозвучат сирены рядом с заводами
16:18
Пермский зоопарк показал играющих рысят и белого медвежонка. Видео
16:17
Макрон: Трамп считает, что НАТО не должна обеспечивать безопасность Киева
16:15
Главную переправу ЯНАО могут закрыть из-за ухудшения погоды
16:15
В ХМАО четвертые сутки ищут двух школьниц, ушедших из дома. Фото
16:15
Погодный контраст ожидается в Кургане и Шадринске
16:13
ЕС анонсировал новый раунд санкций против России
16:12
Ямал опередил по росту зарплат среднероссийские показатели
16:11
В Еврокомиссии рассказали, что сделает Трамп сразу после встречи с Путиным на Аляске
16:09
Политолог Сетов: главная тема саммита РФ и США останется за закрытыми дверьми
16:08
В Якутии пропала семья из четырех человек
16:07
Смертельная авария на челябинской трассе А-310: столкнулись грузовик и легковушка. Фото
16:06
«Мат со сцены дети считают нормой»: челябинский экс-сенатор прокомментировала запрет песен группы «Ленинград»
16:02
Водители отказываются платить за парковку в центре Тюмени
16:01
Дерево упало на проезжую часть в Кургане. Видео
16:01
На замглавы Ельцин Центра завели дело и направили в суд
16:00
Путин оценил усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине
16:00
15:59
«Честный маршрут» губернатора ЯНАО пройдет быстрее из-за приезда важных гостей
15:59
В ЯНАО увеличили количество авиабилетов по 10 маршрутам
15:57
Элитный кроссовер залили кефиром в Екатеринбурге. Видео
15:57
Политологи не сомневаются в успешности переговоров Путина и Трампа
15:54
Умный алгоритм заблокировал 17 миллионов подозрительных звонков челябинцам
15:50
Плотника и руководителя стройки в Перми осудили за смерть рабочего
15:49
Гладков рассказал об отражении атаки ВСУ на Белгород, ранена женщина
15:46
Жителей Первоуральска пугают ухудшением качества воды из-за хлорирования
15:45
Путин провел совещание перед встречей с Трампом
1
15:45
Руководитель курганского округа лишился земли, которую он брал для своих коров
15:44
Матвейчев: Путин на встрече с Трампом будет выступать от лица Глобального Юга
15:39
Цены расти быстро не будут: екатеринбуржцам раскрыли, когда лучше покупать квартиру
15:37
Опубликованы кадры освобождения Искры в ДНР
15:36
Где в Перми дешевле купить школьную форму. Инфографика
15:35
На стыке бизнес-империй: что известно о «Тюменском ЦУМе», законсервировавшем скандальный городской долгострой
15:34
Матвейчев: встреча Путина и Трампа показывает, что идея изоляции России потерпела полный крах
15:33
За деньги — да: кто из тюменцев делает миллионы в шоубизе
15:31
В Новом Уренгое стартовал чемпионат России по пляжному волейболу. Фото
15:30
Пострадавшие на владивостокской ТЭЦ доставлены в реанимацию
15:30
Фармацевтический гигант Кургана отказался выплачивать дивиденды акционерам ради реинвестирования. Эксклюзив
15:27
В курганском микрорайоне Шевелевка погибла женщина, выпав из окна многоэтажки. Фото
15:24
В ХМАО мать обвинила подростка в выстреле в голову ее семилетнему сыну
15:23
Украинский боец ММА захотел получить гражданство РФ
15:22
В США рассказали, к кому прислушивается Трамп в вопросе урегулирования конфликта в Украине
15:22
Стало известно, когда Пермская галерея откроется в новом здании
15:21
Что подарить учителю на 1 сентября: 70 идей для любого кошелька
15:21
Эксперт заявил о трех важнейших вопросах, которые могут быть рассмотрены на встрече Путина и Трампа
15:20
В Кургане определили школы, которые закроют на капремонт в 2026 году. Список
15:15
У России появятся два новых фрегата
15:10
В челябинском микрорайоне молния ударила в здание детского сада
15:10
ЦБ и МВД призвали россиян обновить настройки Telegram
15:07
Шадринцы не смогут жарить шашлыки в лесах до конца лета
15:06
Пермский детский сад наказали на 350 тысяч за травму воспитанника
15:03
Екатеринбуржцы стали чаще вестись на уловки мошенников — они потеряли почти миллиард
15:02
Прямые рейсы на азиатский остров запустят из Екатеринбурга
15:02
Орбан рассказал, какой итог встречи Путина и Трампа позволит завершить СВО
15:00
В соцсетях появилась реклама тобольской базы отдыха, где дети отравились хлором
15:00
От земель до соцжилья: полный гид по услугам через МФЦ Кургана и новый список ответственных
14:59
Вице-Мисс Россия 2017 погибла в аварии
14:57
В Госдуме предложили компенсировать россиянам расходы на ряд медицинских услуг
14:56
Прокуратура проверит информацию о масляных пятнах на реке Миасс в Челябинске
14:56
В Кургане водитель устроил ДТП во время погони. Видео
14:52
В Тюменской области три недели ищут пропавшего мужчину. Фото
14:48
В Челябинске зарплату 240 тысяч рублей предлагают водителям двух категорий. Скрин
14:48
В результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены 10 домов, ранены двое детей
14:47
МВД РФ опровергло слухи о запрете на заглушки для ремней безопасности
14:44
Минобороны РФ сообщило об освобождении двух населенных пунктов в ДНР
14:43
Три человека погибли после употребления суррогатного алкоголя в Ленобласти
14:43
В мессенджере MAX заблокировали более 10 тысяч номеров мошенников за месяц
14:42
Арестованный директор департамента имущества Нефтеюганска попал в больницу
14:40
Плату за проживание в общежитии РЖД в Екатеринбурге подняли в восемь раз
14:39
Алкоголь, мат и разврат: продюсер объяснил, почему песни «Ленинграда» убрали из доступа
14:38
В ХМАО врачи рассказали, какие опасные болезни выявляют при диспансеризации
14:37
Три рабочих погибли, два пострадали при падении с высоты во Владивостоке
14:35
В Кремле рассказали о графике Путина в день встречи с Трампом
14:33
Армия России освободила населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНР
14:33
«Очередной ненужный долгострой»: в Тюмени год не могут разморозить строительство скандальной высотки у ЦУМа
14:29
Губернатор Кухарук приступил к обсуждению проекта бюджета ХМАО на следующую трехлетку
14:28
Ушаков рассказал о значимости для России места, где пройдет встреча Путина и Трампа
14:24
Москалькова жестко отреагировала на атаку ВСУ по мирным жителям Белгорода
14:20
Ушаков назвал главную тему встречи Путина и Трампа
14:19
Шнуров поддержал челябинского экс-сенатора Павлову
14:16
Раскрыт состав делегации России на встрече с Трампом
14:16
Депутат Вихарев обновил детскую площадку на Эльмаше. Фото
14:15
Безопасность праздничных мероприятий в ЯНАО усилят многомиллионной субсидией
14:15
Ушаков рассказал о времени начала встречи Путина и Трампа
14:15
Курганская пенсионерка вернет сотни тысяч, незаконно полученных от властей ХМАО
14:15
Легенды UFC, топ-звезды и дрифт: как пройдет грандиозный бесплатный фестиваль «Энергия РМК» в Екатеринбурге
14:14
Спецборт Ил-76 вылетел из Внуково на Аляску
14:11
Пермский экономист Стародумова объяснила рост спроса на наличные
14:09
Где в ХМАО собирают самую полезную в мире ягоду
14:08
В Белгородской области объявлена ракетная опасность
14:08
Российский спецборт вылетел на Аляску для подготовки саммита Путина и Трампа
14:07
Силуанов и Белоусов войдут в состав делегации на переговорах на Аляске
14:04
Тюменские випы приехали с инспекцией в новый спорткомплекс. Видео
14:03
Что известно о канадском рекордсмене челябинского «Трактора» Ливо
13:59
«Стекла в окнах зазвенели»: ростовчане рассказали об атаке беспилотников ВСУ
13:58
Житель ХМАО попал с самолета на операционный стол с инфарктом
13:57
Хлеб и колбаса подорожали в Свердловской области
13:57
Задержанного в Санкт-Петербурге тюменца арестовали до осени
13:56
Челябинский депутат Бормотов предложил ускорить ремонт дворов за счет проектов
13:53
Жители пермского села обратились к землякам за помощью после крупного пожара
13:52
Российским санаториям остро не хватает персонала
13:50
Красноярск может остаться без мэра до 2028 года
13:49
Бастрыкину доложат о челябинской пенсионерке, которая выходит из дома через окно
13:48
Настоятель главного храма Екатеринбурга поддержал идею перенести День города
13:45
В Салехарде проезд через дамбу закроют на ремонт. Карта
13:44
В Пермском крае испытали первый в России беспилотный дорожный каток. Видео
13:43
Курганцы поборются за 10 миллионов в реалити-шоу на популярном телеканале. Фото
13:42
Во Владивостоке рабочие сорвались с высоты на ТЭЦ
13:39
В мэрии Екатеринбурга отреагировали на призыв священника перенести День города
13:38
ВС РФ сбили восемь беспилотников над регионами
13:37
На новой платной парковке у ДКЖ в Перми за машинами будут следить умные камеры
13:37
Фигуранты дела «ларечной ОПГ» в Челябинске остались в изоляторе
13:36
Глава РФПИ Дмитриев примет участие во встрече Путина и Трампа
13:35
Где в Екатеринбурге искать квартал, в котором бесплатные шоу устроят Мот и Big Baby Tape. Карта
13:34
Аэродром Краснодара приостановил работу из-за опасности атаки БПЛА. Скрин
13:34
Где в Тюменской области можно купаться без опасности для здоровья. Список
13:31
Повышение суммы залога не помогло челябинскому замминистра Харченко выйти из СИЗО
13:31
Украинские дроны атаковали несколько российских регионов: онлайн-трансляция
13:30
В Курганской области мать систематически избивала малолетнюю дочь
13:26
Тюменские подрядчики помогут создать новый федеральный норматив капремонтов
13:25
Екатеринбургский музей получил в дар уникальный шедевр, его нашли на задворках Парижа. Фото
13:24
Туман опустится на Челябинскую область
13:23
Свердловский мэр проштрафился за нарушение пожарной безопасности
13:22
Тюмень провалилась в зарплатном рейтинге
13:19
После атаки БПЛА в Ростове-на-Дону введен режим ЧС
13:17
В Пермском крае резко выросло число нарушителей правил дорожного движения
13:14
Tefal требует по два миллиона с дизайнера Лебедева и актера Манучарова
13:12
В ХМАО завуч отделалась штрафом за майнинг крипты в здании школы
13:08
Слюсарь: 13 человек ранены при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону
13:07
Фиолетовые волосы и пирсинг: в каком виде можно и нельзя ходить в школу
13:06
Известный на Урале генерал рассказал, что стало с чиновниками, воевавшими на СВО
13:04
Налоговая требует ареста скважин нефтекомпании из ХМАО, связанной с Кипром
13:04
В Белгородской области предпринимают беспрецедентные меры из-за атак беспилотников
13:02
Суд отказался отменить приговор скандальному пиарщику из Екатеринбурга
13:02
В Челябинской области подешевели «двушки» и «трешки», а подорожали студии
13:00
Наследство брата главы ММК подешевело в пять раз, его выкупили москвичи
12:57
В Ростове-на-Дону при атаке БПЛА повреждены многоквартирные дома
12:55
Оплата айфоном вернется в магазины Екатеринбурга. Фото
12:53
Тюменка, потерявшая сестру, поборется за 10 миллионов рублей на федеральном канале
12:49
Туристка из России погибла в ДТП в Египте
12:49
Здание выставочного центра в Перми хотят сделать спортивным объектом
12:46
Путин: Россия готова развивать сотрудничество в области беспилотного транспорта
12:46
Губернатор Ямала проверил самые ожидаемые молодежные объекты Надыма
12:46
В Ростове-на-Дону беспилотник атаковал многоквартирный дом
12:45
В аэропорту Екатеринбурга заметили двух медведей. Фото
12:45
Фотографию радужки глаза теперь можно сделать в Кургане
12:42
Anchorage Daily News: встреча Путина и Трампа совпадает с военными учениями
12:41
Онколог раскрыл, по каким симптомам можно распознать рак полости рта
12:41
Блогер из Перми Юлия Баранова отправилась выживать на остров ради 10 млн рублей
12:41
Экс-начальник ОМВД из ЯНАО вернулся в полицию после службы на СВО
12:38
Жители челябинского села потребовали отремонтировать школу
12:38
Губернатор ЯНАО совместил объезд округа со сдачей норм ГТО. Видео
12:38
В Тюмени на месяц закрыли проезд по одной из улиц
12:37
Производитель сухарей из Челябинска накормит гостей на праздниках в Новом Уренгое
12:36
Основатели косметической империи разобьют новый сквер в центре Екатеринбурга. Фото
12:31
В Екатеринбурге отправили в колонию экс-советника губернатора Тюменской области
12:31
Под Тюменью у фермера сбежали 20 лошадей
12:30
Где агитируют курганские партии: от пунктов Wildberries до велосипедов с флагами. Фото
12:29
Куница терроризирует жителей частного сектора в Перми. Фото
12:27
В Ростовской области объявлена ракетная опасность
12:24
ВСУ ударили по аквапарку на херсонском курорте
12:21
Стоимость путевок в пермские санатории обогнала цены на туры в Египет и Турцию
12:20
В Госдуме рассказали о телефонных мошенниках, использующих налоговые вычеты
12:17
Брокера из Екатеринбурга обвинили в сексе с двумя школьницами
12:17
Куда тюменцам полететь на новогодние каникулы
12:16
Бастрыкин разберется с отловом собак, которые покусали 17-летнюю девочку из ЯНАО
12:14
В Шадринске клирики освятили лицей. Фото
12:13
На чествование ветеранов Ямала потратят более двух млрд рублей
12:12
ВСУ атаковали дроном аквапарк в Херсонской области
12:11
Ушедший из РФ автогигант подал заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков
12:08
Четверо свердловчан накопили 937 штрафов на круглую сумму
12:06
Суд оставил под арестом продюсера Baza Лукьянову
12:02
«Для гения ИИ — хороший помощник»: курганец Фадеев высказался о использовании нейросетей в творчестве. Видео
12:01
Челябинские школьники отправились к Северному полюсу в составе международной экспедиции «Ледокол знаний». Фото
11:58
Губернатору ЯНАО показали, в каких условиях занимаются экстремалы в Надыма
11:57
Ювелирный холдинг Sokolov сменил владельца
11:56
Мэр Лошкин потребовал добавить освещение в челябинских дворах
11:50
Бастрыкин взял на контроль дело пермячки, выбросившей новорожденного младенца из окна
11:48
В центре Перми сбили школьницу
11:47
В жилом доме в Таганроге обрушились перекрытия
11:45
Новые соответчики пропали из иска к Струкову и главе челябинского СК Колбасину
11:42
В Кургане вандал вырвал цветы и сломал деревья. Видео
11:40
Sky News анонсировал встречу Зеленского и Стармера
11:39
Долгострой отмечает 20-летний юбилей: когда в центре Тюмени закончат возводить скандальный ЖК
11:35
Губернатор ХМАО обратился к жителям Тюменской области. Видео
11:33
В Тюмени строят новый завод
11:32
Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион
11:32
Глава Челябинска Лошкин проверил благоустройство улицы Курчатова. Фото
11:32
Жителей пермских сел предупредили о беспилотниках
11:32
В Тюмени появится новый пешеходный мост через Туру. Фото
11:27
В Заозерном районе Кургана торговый центр затопило дождем. Видео
11:21
Мошенники начали готовиться к школе: какие схемы используются для давления на детей и родителей
11:20
Скачки магнитного поля и давления: чего ждать метеозависимым 15 августа
11:20
В Курганской области границу с Казахстаном масштабно модернизируют
11:16
Ветеран СВО о Донбассе: «Мирная жизнь медленно, но верно возвращается»
11:16
Гости из Москвы не смогут прилететь на День города в Курган
11:16
Минздрав России разъяснил новые правила психиатрического освидетельствования работников
11:16
«Ваша любовь чувствуется в каждом реализуемом проекте»: уральский полпред обратился к тюменцам
11:15
ФСБ опубликовала запись разговора сотрудников ВПК Украины о ракетах «Сапсан»
11:15
Встреча с жителями Надыма во время Честного маршрута побила прошлогодние рекорды
11:09
Прокуратура ХМАО заставила мэрию выплатить полмиллиона рублей школьнице, пострадавшей от собак
11:03
«Офигел от изобилия»: в свердловских лесах поспело море полезной ягоды. Фото
11:02
В центре Челябинска благоустроили пешеходную зону. Фото, видео
11:01
В Перми осудили экс-заместителя начальника угрозыска районного отдела МВД
10:59
ВСУ пытаются вернуть утраченную боеспособность в Сумской области
10:59
В Пермском крае станет на одного производителя молока меньше
10:57
У бойца СВО украли с карты семь миллионов рублей
10:56
В структуру курганских властей, отвечающую за леса, назначили нового главу
1
10:52
Высокопоставленный священник призвал перенести День города в Екатеринбурге
10:51
Иеромонах Феодорит: на Медовый спас в храме можно осветить любые продукты
10:50
Лучшие локации в Екатеринбурге для просмотра салюта в День города
10:48
В России новый фильм про Мюнхгаузена снимут по сценарию пермского продюсера
10:46
Тюменке в сырке от свердловского производителя попалась медицинская игла. Фото
10:46
Участник СВО открыл в Тюмени СПА-салон
10:43
«Жалкое зрелище»: Соседов прошелся по Долиной, читающей рэп
10:39
В Тюмени изымают земли ради крупной перестройки районов
10:38
Для пермских водителей ввели запрет из-за ночного забега и велозаезда. Схема
10:35
В ЯНАО ребенок выстрелил из охотничьего ружья в глаз другу
10:34
Гладков: три жителя Белгорода ранены в результате атаки беспилотника
10:34
Володин: солдаты КНДР жертвовали собой, чтобы освободить Курскую область
10:32
В Курганской области подорожал шоколад и какао. Инфографика
10:27
ФСБ: в радиус поражения «Сапсанов» попадали Москва и ядерный центр в Сарове
10:27
Екатеринбуржцу грозит реальный срок за комментарии к постам бойца ВСУ
10:23
На челябинской границе запретили ввоз 80 тонн слив, следовавших в Крым
10:20
Капуста возглавила рейтинг самых подешевевших овощей и фруктов в Кургане. Инфографика
10:19
Марочко: ВС РФ закрывают ВСУ в огневой мешок в Кременских лесах
10:19
В Челябинске ремонтируют двор дома-гиганта. Фото
10:16
В День города екатеринбуржцам стоит приготовиться к одному некомфортному нюансу
10:14
Свердловчанин получил более 500 звонков от коллекторов за чужой долг
10:13
На 400 процентов: в Кургане зафиксирован аномальный рост темпов строительства жилья. Инфографика
10:11
ВС РФ сорвали попытку Киева организовать с Западом производство ударных ракет
10:11
Мэрия в ЯНАО заплатит женщине 200 тысяч рублей из-за нервного расстройства
10:08
Челябинская область вышла на второе место в УрФО по росту зарплат
10:04
Москва, Петербург, Сочи и Екатеринбург: задержки рейсов в аэропортах 14 августа
10:03
«История региона — это люди»: губернатор поздравил тюменцев с Днем области
10:02
В Курганской области мужчина приобрел фейковый автомобиль почти за два миллиона
09:59
ФСБ: Германия финансировала создание ракеты «Сапсан» на Украине
09:57
В Пермском крае подскочили цены на бензин
09:57
Челябинский суд снизил сумму выплат за ДТП с бывшего вице-губернатора Косилова
09:55
В центре Екатеринбурга целый двор ушел под воду. Видео
09:53
Минобороны отчиталось об уничтожении производства дальнобойного оружия на Украине
09:52
ФСБ: на Украине ликвидировано производство дальнобойных ракет
09:51
Пенсионеры в Арктическом районе ХМАО получат продуктовые наборы от властей
09:46
WSJ: Трамп ждал неприятного сюрприза от Зеленского
09:46
Челябинская ФСБ задержала адвоката за мошенничество и подкуп потерпевшего. Видео
09:44
В челябинском лесу вырос съедобный гриб-коралл, уничтожающий деревья
09:35
В каких странах можно заразиться лихорадкой чикунгунья
09:34
Два человека попали в больницу после столкновения с фонарным столбом в ЯНАО
09:34
В лесах под Златоустом растения покрыли гусеницы, вызывающие у человека сыпь. Фото
09:33
Над регионами России в ночь на 14 августа уничтожено 44 беспилотника
09:30
Соседские войны: в Курганской области произошел конфликт из-за куриц и петухов
09:24
ВС РФ за ночь сбили 44 БПЛА над регионами России
09:19
Наказанные в Магнитогорске зоовыставки снова попались с нарушениями в Челябинске. Фото
09:18
Марочко: ВС РФ выбили ВСУ из села Среднего в ДНР
09:11
Самолет из Москвы не смог приземлиться в Кургане и был отправлен в Челябинск
09:10
Володин заявил о крепкой дружбе России и КНДР
09:01
WhatsApp* пообещал дать пользователям из России доступ к общению
09:00
Екатеринбуржцам раскрыли программу событий в летнем пространстве на День города
08:58
В Челябинске 17-летний подросток на Daewoo протаранил легковушку и троллейбус
08:50
Гладков: ВСУ атаковали беспилотником здание правительства Белгородской области
08:49
С 1 сентября в России появится перечень стратегически значимых лекарств
08:48
Главный гостевой маршрут Екатеринбурга губернатор открывал с рюмкой водки. Фото
08:48
Пермяки отсудили у застройщика скандального дома более 300 тысяч рублей
08:45
Политолог: громкие заявления о победе Путина вредят переговорам с Трампом
08:45
40 литров чая, экскурсия в храм и ярмарки: как пройдет Яблочный Спас в Челябинской области
08:43
Россиянам рассказали, какому святому молиться, чтобы поменять или найти работу
08:34
В России утвердили две формы произношения слов «миллион» и «миллиард»
08:30
Политолог объяснил выбор Аляски местом встречи Путина и Трампа
08:30
В Кургане продают особняк, в котором жил самый лучший глава. Фото
08:24
Сальдо: солдаты ВСУ в гражданской одежде вывозят технику с Карантинного острова в Херсоне
08:20
В ХМАО с поджигательницы мэрии и машин полиции требуют в суде 1,5 млн рублей
08:16
«Пили чай и спали»: российские штурмовики застали врасплох боевиков ВСУ при освобождении Январского
08:15
Встреча с Путиным поможет исполнить желание Трампа
1
08:09
Депутат Госдумы Бородай: встреча Путина и Трампа повлияет на ход СВО
08:07
Губернатор ЯНАО заявил о повышении размера целевой субсидии до 200 тысяч. Видео
08:06
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой 6 км
08:05
Дожди и грозы: в Екатеринбурге будет поливать до конца недели
08:00
Тюменцев ожидают небольшие дожди
07:59
Украина не платит семьям погибших наемников, пользуясь невозможностью опознать тела
07:57
Карта ночи: в каких регионах сбили дроны ВСУ и что известно о последствиях
07:52
В Ростовской области отразили атаку беспилотников
07:51
Миронов предложил выдавать 13-ю пенсию
07:46
Крупнейшие компании начали запрещать сотрудникам общаться в мессенджерах
07:46
Россиянам назвали признаки опасного арбуза
07:45
Курганский суд принял новое решение по делу о ДТП чиновника мэрии Дубанича
07:44
Челябинск ждут дождливые выходные. Скрин
07:40
Тюменцы дождались: власти активно готовятся к строительству второй объездной
07:34
Штурмовик с позывным Белый сошелся врукопашную с пятью боевиками ВСУ
07:24
Лето сдает позиции: синоптики предупредили пермяков о резком похолодании
07:21
Bild: пошлины Трампа добили экономику ФРГ
07:18
Чистая вода в Тарко-Сале: жителей ждет обновление системы водоснабжения к 2026 году
07:16
Партия любителей пива честно высказалась о грядущих выборах в Госдуму
07:12
Бывший зам Герасимова собрался на СВО из «Матросской тишины»
07:10
The Times: Британия отказалась от отправки своих военных на Украину
07:09
В Волгограде горит нефтезавод после налета дронов: ПВО вторую ночь отражает украинскую атаку
06:57
Россиянам запретят брать больше одного займа в МФО с 2026 года
06:47
Имущество Смольянинова* арестовано за долги
06:42
«Очень влиятельный человек»: мать продала свердловчанку замуж за 65-летнего богача
06:37
Яблоки и груши как оружие: подростки из ХМАО кидаются фруктами в прохожих. Фото
06:37
Боец ВСУ сдался в плен по совету родителей
06:34
В России с 1 сентября изменится порядок расчета отпускных
06:31
Shaman приехал в Северную Корею праздновать освобождение страны от оккупации
06:24
В России вырос средний размер социальной пенсии
06:23
В Оренбургской области объявили опасность БПЛА
06:16
Охранявшие порядок в «Крокусе» полицейские были без оружия
06:15
В ГД предложили ввести на федеральном уровне подарки для новорожденных
06:10
Российский военный сбил FPV-дрон противника, защитив подразделение
06:07
Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Волгоградскую область, на НПЗ возник пожар
05:52
Главный русофоб США испугался встречи с Путиным: чем известен американский сенатор Линдси Грэм*
05:42
Politico раскрыло обещания Трампа по поводу безопасности Украины
05:41
Чехия профинансировала для Украины 1 млн снарядов через схему с третьими странами
05:40
В Волгоградской области обломки БПЛА упали на нефтеперерабатывающий завод
05:35
Признанный иноагентом Быков исчез после переезда в США
05:30
Шторма и грозы идут на Ямал
05:29
Два лекарства для животных теперь запрещены в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
05:26
Пермская компания выплатит 3,5 млн рублей семье засыпанного грунтом рабочего
05:18
Бывшая Decathlon начала закрываться в России
05:18
В ГД собрались давать россиянам компенсацию за медицинские услуги
05:11
Улицы Сербии превратились в поле боя: протестующие против полиции
04:50
Politico: Трамп готов дать Зеленскому гарантии безопасности при одном условии
04:47
Американские компании начали готовиться к возвращению в РФ
04:46
Экс-хоккеист челябинского «Трактора» поймал гигантского сома на Волге. Фото
04:27
Тюменский губернатор станет наставником «Боевого кадрового резерва»
04:27
Екатеринбуржец похитил сыновей у бывшей жены и подался в бега. Фото, видео
03:58
Вучич уехал в командный центр полиции на фоне беспорядков в Сербии
03:31
Украина расторгла важное соглашение СНГ, касающееся россиян
03:27
«Битва экстрасенсов» в Тюмени: редкие кадры ночных съемок на Логунова. Видео
03:26
В курганском роддоме на свет появились 13 малышей-гигантов
03:23
Экс-руководитель пермского оборонного завода перешел в строительный бизнес
03:21
Выяснилось, из-за чего испугался Зеленский и полетел в Берлин
03:20
В импортные авто обяжут подключать российские радиостанции
03:00
Россиянин и его клуб забрали суперкубок УЕФА в беспощадной борьбе
02:55
Даны прогнозы по судьбе рубля после встречи Путина и Трампа
02:54
Аэропорт Саратова прекратил свою работу
02:44
Выяснилась незавидная судьба Лени Голубкова из рекламы МММ
02:38
Свердловчанка напилась и зарезала пожилого отца
02:31
Жителям Пермского края дали сроки за масштабную незаконную вырубку леса. Видео
02:24
Назван победитель Суперкубка УЕФА с россиянином в составе
02:23
Сидевший на параде рядом с Путиным и Си Цзиньпином ветеран дожил до 100 лет
02:19
После скандала с концертом Коржа в Польше задержан украинец за бандеровский флаг
02:18
Главный русофоб в США побоялся лично встретиться с Путиным
02:17
Безнаказанное насилие в детском саду ХМАО: Бастрыкин потребовал отчет
01:55
Курган богат талантами: Максим Фадеев написал трек для солиста легендарной группы Enigma
01:38
Белый дом не стал молчать после новости о планах контроля РФ по Украине
01:38
Звезда рекламы МММ встретил Трампа на вечеринке
01:21
Опасный туман накрыл свердловские трассы
01:19
Аэропорт Волгограда столкнулся с ограничениями в работе
01:16
«Страшно лететь»: пассажиры рейса Москва — Пермь пожаловались на ремонт самолета перед вылетом. Видео
01:15
Захарова вспомнила стих Михалкова, взглянув на конференцию с Зеленским
01:11
Депутат Соболев посчитал, что ВС РФ продолжат наступление вплоть до Одессы
01:04
Зеленский показал кадры с созвона с союзниками Киева
01:00
Минздрав оправдался за якобы разрешение отправлять рабочих россиян в дурдом
00:36
Из-за рекордных ливней у курганцев сгнил урожай картошки. Фото
00:16
«Настоящий конвейер обмана»: Депутат Тюменской области требует запретить «Битву экстрасенсов»
00:10
Пермский край продал Вьетнаму тысячи кубометров леса
00:01
Трамп может предложить Путину сотрудничество в добыче ресурсов
00:01
«Никто не понимает, что происходит»: до встречи Путина и Трампа осталось два дня
00:01
Ватикан раскрыл, на что надеется после встречи Трампа и Путина