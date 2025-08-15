Президент Украины Владимир Зеленский не может выступать стороной при подписании международных соглашений по Украине из-за отсутствия подтвержденных полномочий. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По словам дипломата, на завершающем этапе переговоров, когда необходимо юридически оформить достигнутые договоренности, Зеленский не может быть признан легитимным представителем Украины, поскольку срок его полномочий истек. «Он не может ничего подписать, потому что его полномочия не подтверждены, срок пребывания при власти истек», — передает слова Мирошника ТАСС. Он подчеркнул, что для международного сообщества подпись Зеленского будет считаться ничтожной, а это может создать основания для оспаривания любых соглашений, заключенных с его участием.
Мирошник пояснил, что смена власти на Украине сейчас невозможна из-за продолжающегося военного положения. По его мнению, проведение выборов исключено до завершения боевых действий, а политическое пространство в стране зачищено от реальной оппозиции. Дипломат добавил, что западные государства продолжают поддерживать Зеленского и не заинтересованы в его замене в ближайшее время, считая, что он еще способен выполнять их задачи.
Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 21 мая 2024 года, однако из-за военного положения выборы на Украине не проводились, и он продолжает исполнять обязанности главы государства. Ранее бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявляла о возможности его скорой отставки, а российская Служба внешней разведки сообщала о переговорах западных стран по вопросу смены украинского руководства.
