Более 200 участников СВО попытаются провести в Госдуму парламентские партии в 2026 году. Это почти половина от всего состава нижней палаты парламента. Ранее URA.RU писало, что «Единая Россия» выдвинет в Госдуму больше 100 ветеранов спецоперации. Представители других партий не намерены отставать и раскрыли корреспонденту агентства цифры.
Так, по словам первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, Компартия выставит на выборы до 50 участников. «Понятно, что в „Единой России“ могут заранее говорить, кто пройдет, а кто нет, у них есть админресурс. Нам сейчас сложно загадывать, сколько будет депутатов. Ожидаем конкретную борьбу против КПРФ. Но кандидатов-участников СВО будет достаточно много, десятки наших ребят. Думаю, ближе к 50», — сказал он агентству.
От ЛДПР будут баллотироваться от 50 до 70 ветеранов СВО, сообщила нам замруководителя центрального аппарата партии по информационной политике Элеонора Кавшар. Пресс-секретарь фракции СРЗП в Госдуме Эмилия Затолочная сказала, что таких кандидатов будет «достаточное количество». В «Новых людях» отказались от комментариев.
Федеральные и региональные кураторы выборов попытаются остановить поток выдвижения участников СВО со стороны парламентской оппозиции, полагает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. По мнению политолога, задачей модераторов кампании будет не допустить выдвижения двух ветеранов в одном округе, а также выдвижения ветерана от оппозиции против статусного единоросса.
«Соответствующая работа с партиями будет проводиться. Вопрос лишь в том, в каких формах, насколько прямолинейно. Если та или иная партия откажется от общепринятого распределения ролей, это станет дополнительным фактором конфликтности», — считает Калачев.
Как ранее сообщали URA.RU источники, участвующие в подготовке к кампании, задача провести в Госдуму участников СВО была поставлена «Единой России» высшим руководством страны. Эксперты сообщили нам, что это кратно снизит количество свободных мест в парламенте, а значит приведет к увеличению ценности оставшихся «вакантных» мандатов. Конфликтность выборов возрастет. Российские элиты уже начали подготовку к кампании. Их представители все чаще отправляются на СВО, чтобы получить статус ветерана.
