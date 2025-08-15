Террористы в «Крокусе» добивали раненых людей прикладами автоматов

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области добивали некоторых раненых прикладами автоматов. Это следует из материалов уголовного дела, с которыми ознакомились журналисты 15 августа.
«Согласно показаниям эксперта, при осмотре трупа потерпевшего Альмухаметова И. И. ею обнаружено, что в механизме образования его черепно-мозговой травмы имели место удар и соударение мягких тканей и костей черепа, их деформация и последующее разрушение... Данная травма не характерна при падении на плоскость, а также при нанесении ударов руками или ногами. В связи с чем она не исключает возможность нанесения удара прикладом автомата», — говорится в материалах дела, которые передал ТАСС.
Эксперт пришла к аналогичным выводам при осмотре тел некоторых других погибших в результате нападения в «Крокус Сити Холле». По данным расследования, такие травмы нельзя было получить случайно — их характер указывает на целенаправленное применение значительной силы с использованием огнестрельного оружия не по прямому назначению.
Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта 2024 года. По данным СК, жертвами нападения стали 149 человек. Ранее стало известно, что исполнители теракта за два дня до атаки обучались обращению с оружием по видеоролику, который им отправил организатор. По данным следствия, они осознавали, что полученные навыки будут использованы для совершения преступления. В результате нападения погибли 147 человек, более 300 получили ранения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.