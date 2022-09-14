Курганские бизнесмены хотят собрать деньги на покупку квадрокоптеров

Курганские предприниматели хотят собрать деньги на покупку квадрокоптеров для спецоперации

По мнению организаторов, в квадрокоптерах нуждаются на передовой Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Предприниматели Шадринска (Курганская область) планируют организовать благотворительный фестиваль в поддержку участников спецоперации на Украине. Информация появилась в соцсети «ВКонтакте».

«Манифест к предпринимателям и жителям Шадринска. Провести благотворительный фестиваль в поддержку защитников на передовой. Все вырученные средства будут направлены на покупку квадрокоптеров», — говорится в сообщении, которое опубликовал организатор акции Сергей Чернавский на своей личной странице.

Все пришедшие на фестиваль смогут помочь, просто посетив его и покупая там продукцию местных производителей. Также шадринский активист предлагает собрать теплые вещи: термобелье, носки и перчатки. Время и место проведения фестиваля пока находится в стадии разработки.

Ранее URA.RU сообщало, что из Курганской области в Донбасса была отправлена большая партия гумпомощи. Один грузовик отправился в город Краснодон Луганской Народной Республики, другой — уехал в Ростовскую область. Вместе с тем, правительство региона разработало комплекс мер поддержки граждан, вынужденно покинувших территории Украины, ДНР и ЛНР и находящихся в пунктах временного размещения в Курганской области.

Специальная военная операция РФ на территории Украины продолжается седьмой месяц. За это время от украинских националистов было освобождено свыше 270 населенных пунктов. Президент РФ Владимир Путин говорил, что операция является вынужденной мерой, чтобы защитить мирное население Донбасса от многолетнего геноцида.

Сергей Чернавский опубликовал манифест, адресованный местным предпринимателям Фото: VK, страница Сергея Чернавского