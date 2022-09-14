В ЯНАО увеличилась выручка крупного бизнеса

ЯНАО вошел в пятерку регионов, где выручка предприятий выросла Фото: Максим Егоров © URA.RU

Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в пятерку лидеров-регионов РФ, где увеличилась выручка крупного и среднего бизнеса. Максимальный рост зафиксирован в нефтегазовой отрасли, сообщается в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Ямало-Ненецкий автономный округ — прирост 51,8%, указано в данных. «Доля и роль нефтегазового сектора в российской экономике в этом году существенно увеличилась. Именно благодаря нефтегазовым доходам экономическая ситуация в стране остается относительно стабильной, несмотря на жесткий санкционный прессинг», — приводят слова президента FinExpertiza Елены Трубниковой «Известия». Данные предоставлены за период с марта по июнь текущего года.

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО занял второе место антирейтинга среди регионов, бизнесу в которых пандемия нанесла максимальный ущерб. Тюменская область ненамного отстала от Ямала и расположилась на шестом месте рейтинга, когда ХМАО наоборот возглавил список регионов, в котором был максимальный размер прироста прибыли.