14 сентября 2022
13 сентября 2022

В ЯНАО увеличилась выручка крупного бизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, янао, месторождение, факела, попутный газ, ямал
ЯНАО вошел в пятерку регионов, где выручка предприятий выросла Фото:

Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в пятерку лидеров-регионов РФ, где увеличилась выручка крупного и среднего бизнеса. Максимальный рост зафиксирован в нефтегазовой отрасли, сообщается в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Ямало-Ненецкий автономный округ — прирост 51,8%, указано в данных. «Доля и роль нефтегазового сектора в российской экономике в этом году существенно увеличилась. Именно благодаря нефтегазовым доходам экономическая ситуация в стране остается относительно стабильной, несмотря на жесткий санкционный прессинг», — приводят слова президента FinExpertiza Елены Трубниковой «Известия». Данные предоставлены за период с марта по июнь текущего года.

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО занял второе место антирейтинга среди регионов, бизнесу в которых пандемия нанесла максимальный ущерб. Тюменская область ненамного отстала от Ямала и расположилась на шестом месте рейтинга, когда ХМАО наоборот возглавил список регионов, в котором был максимальный размер прироста прибыли.

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Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в пятерку лидеров-регионов РФ, где увеличилась выручка крупного и среднего бизнеса. Максимальный рост зафиксирован в нефтегазовой отрасли, сообщается в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Ямало-Ненецкий автономный округ — прирост 51,8%, указано в данных. «Доля и роль нефтегазового сектора в российской экономике в этом году существенно увеличилась. Именно благодаря нефтегазовым доходам экономическая ситуация в стране остается относительно стабильной, несмотря на жесткий санкционный прессинг», — приводят слова президента FinExpertiza Елены Трубниковой «Известия». Данные предоставлены за период с марта по июнь текущего года. Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО занял второе место антирейтинга среди регионов, бизнесу в которых пандемия нанесла максимальный ущерб. Тюменская область ненамного отстала от Ямала и расположилась на шестом месте рейтинга, когда ХМАО наоборот возглавил список регионов, в котором был максимальный размер прироста прибыли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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