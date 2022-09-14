Депутат Лисовский: на осенней сессии в Госдуме обсудят госбюджет и поддержку военнослужащих. Видео

15 сентября 2022 в 11:40 Размер текста - 17 +

Сергей Лисовский перечислил вопросы, которые будут обсуждать депутаты Госдумы осенью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Государственной думы от Курганской области Сергей Лисовский перечислил ключевые вопросы, которые депутаты обсудят во время осенней сессии. Об этом Лисовский рассказал в видеообращении для курганцев в группе «Как закалялась сталь» в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие зауральцы! Началась осенняя сессия, это второй год работы Госдумы VIII созыва. <…> В работе Госдумы на эту сессию запланировано много вопросов, всего 1300, а по основным направлениям — 170 вопросов: это государственный бюджет, это программа поддержки населения, это муниципальные власти, разработка новых законопроектов по муниципальному управлению, это поддержка военнослужащих», — говорит Лисовский в видео. Также депутат выразил уверенность, что работа в осенней сессии поможет стране двигаться вперед и преодолевать трудности, которые сейчас встали перед государством. По словам Лисовского, за работу VIII созыва был принят закон о единых общеобразовательных программах в школах России. «Теперь у нас будет единый учебник по истории, литературе, русскому языку, обществознанию. Это важно, мы давно об этом говорили, и наконец-то это произошло. Также накануне я подал поправку о племенном животноводстве, которая поможет укрепить нашу продовольственную независимость», — заявил депутат. До этого URA.RU писало, что Минпромторг опроверг заявление Сергея Лисовского о том, что в стране не производится белая жесть. В ведомстве уточнили, что такая информация не соответствует действительности: в России изготавливается достаточное количество этой продукции, которая, в частности, используется для производства жестяной тары и крышек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Государственной думы от Курганской области Сергей Лисовский перечислил ключевые вопросы, которые депутаты обсудят во время осенней сессии. Об этом Лисовский рассказал в видеообращении для курганцев в группе «Как закалялась сталь» в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие зауральцы! Началась осенняя сессия, это второй год работы Госдумы VIII созыва. <…> В работе Госдумы на эту сессию запланировано много вопросов, всего 1300, а по основным направлениям — 170 вопросов: это государственный бюджет, это программа поддержки населения, это муниципальные власти, разработка новых законопроектов по муниципальному управлению, это поддержка военнослужащих», — говорит Лисовский в видео. Также депутат выразил уверенность, что работа в осенней сессии поможет стране двигаться вперед и преодолевать трудности, которые сейчас встали перед государством. По словам Лисовского, за работу VIII созыва был принят закон о единых общеобразовательных программах в школах России. «Теперь у нас будет единый учебник по истории, литературе, русскому языку, обществознанию. Это важно, мы давно об этом говорили, и наконец-то это произошло. Также накануне я подал поправку о племенном животноводстве, которая поможет укрепить нашу продовольственную независимость», — заявил депутат. До этого URA.RU писало, что Минпромторг опроверг заявление Сергея Лисовского о том, что в стране не производится белая жесть. В ведомстве уточнили, что такая информация не соответствует действительности: в России изготавливается достаточное количество этой продукции, которая, в частности, используется для производства жестяной тары и крышек.