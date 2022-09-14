14 сентября 2022
13 сентября 2022

Для жителей района в ЯНАО кладбище сделают доступнее

Администрация Губкинского проложит дорогу к кладбищу в микрорайоне Пурпе
© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок Курган, дорога затоплена, паводок2016, поселок смолино
Власти Губкинского приступили к прокладке дороги до кладбища от отдаленного микрорайона Фото:

Власти Губкинского приступили к прокладке дороги до кладбища от отдаленного микрорайона. Об этом сообщает глава муниципального образования Андрей Гаранин в своем telegram-канале.

«Делаем дорогу к кладбищу в Пурпе — многие обращались с просьбой решить проблему, потому что каждую весну она превращалась в болото. Отсутствие подъезда к такому важному объекту нельзя игнорировать», — говорится в сообщении.

Ранее власти решили проблему с еще одной дорогой. Администрация приняла решение построить дополнительный въезд из Губкинского в Пурпе, чтобы до микрорайона можно было добраться в два раза быстрее.

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Власти Губкинского приступили к прокладке дороги до кладбища от отдаленного микрорайона. Об этом сообщает глава муниципального образования Андрей Гаранин в своем telegram-канале. «Делаем дорогу к кладбищу в Пурпе — многие обращались с просьбой решить проблему, потому что каждую весну она превращалась в болото. Отсутствие подъезда к такому важному объекту нельзя игнорировать», — говорится в сообщении. Ранее власти решили проблему с еще одной дорогой. Администрация приняла решение построить дополнительный въезд из Губкинского в Пурпе, чтобы до микрорайона можно было добраться в два раза быстрее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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