Для жителей района в ЯНАО кладбище сделают доступнее

Администрация Губкинского проложит дорогу к кладбищу в микрорайоне Пурпе

15 сентября 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

Власти Губкинского приступили к прокладке дороги до кладбища от отдаленного микрорайона Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Власти Губкинского приступили к прокладке дороги до кладбища от отдаленного микрорайона. Об этом сообщает глава муниципального образования Андрей Гаранин в своем telegram-канале. «Делаем дорогу к кладбищу в Пурпе — многие обращались с просьбой решить проблему, потому что каждую весну она превращалась в болото. Отсутствие подъезда к такому важному объекту нельзя игнорировать», — говорится в сообщении. Ранее власти решили проблему с еще одной дорогой. Администрация приняла решение построить дополнительный въезд из Губкинского в Пурпе, чтобы до микрорайона можно было добраться в два раза быстрее.

Власти Губкинского приступили к прокладке дороги до кладбища от отдаленного микрорайона. Об этом сообщает глава муниципального образования Андрей Гаранин в своем telegram-канале. «Делаем дорогу к кладбищу в Пурпе — многие обращались с просьбой решить проблему, потому что каждую весну она превращалась в болото. Отсутствие подъезда к такому важному объекту нельзя игнорировать», — говорится в сообщении. Ранее власти решили проблему с еще одной дорогой. Администрация приняла решение построить дополнительный въезд из Губкинского в Пурпе, чтобы до микрорайона можно было добраться в два раза быстрее.