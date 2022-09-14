Для жителей района в ЯНАО кладбище сделают доступнее

Власти Губкинского приступили к прокладке дороги до кладбища от отдаленного микрорайона
Власти Губкинского приступили к прокладке дороги до кладбища от отдаленного микрорайона. Об этом сообщает глава муниципального образования Андрей Гаранин в своем telegram-канале.
«Делаем дорогу к кладбищу в Пурпе — многие обращались с просьбой решить проблему, потому что каждую весну она превращалась в болото. Отсутствие подъезда к такому важному объекту нельзя игнорировать», — говорится в сообщении.
Ранее власти решили проблему с еще одной дорогой. Администрация приняла решение построить дополнительный въезд из Губкинского в Пурпе, чтобы до микрорайона можно было добраться в два раза быстрее.
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