В Курганской области умер ветеран ВОВ, принимавший участие во взятии Берлина

В Курганской области скончался ветеран ВОВ, бравший Берлин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Далматовском районе (Курганская область) в возрасте 96 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Николай Мокрушников. Почетный гражданин района принимал участие в окружении и боях за Берлин в 1945 году, сообщает районная администрация.

«В ночь на 16 сентября 2022 года на 97 году жизни скончался Мокрушников Николай Иванович — Почетный гражданин города Далматово с 1984 года <…> Гвардии старший сержант, участник завершения полного окружения Берлина, Мокрушников принимал участие в боях по взятию Берлина», — рассказали в администрации района. Ветеран имел благодарность от Верховного главнокомандующего СССР Иосифа Сталина, был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

После войны Мокрушников около 30 лет работал на далматовском заводе «Молмашстрой», был награжден орденом «Знак почета». Ветерана неоднократно избирали депутатом и членом горисполкома. Прощание с Мокрушниковым состоится 19 сентября в 13 часов в здании далматовского культурно-досугового центра.