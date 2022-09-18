В семи микрорайонах Кургана стоимость вторичных квартир ниже средней рыночной цены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в августе самые дешевые квартиры вторичного рынка недвижимости продавали в микрорайоне Восточном. Об этом сообщили представители агентства недвижимости «Этажи».

«Восточный — 42 761 [руб. за кв. м]. 7 из 13 рассматриваемых районов имеют среднюю удельную цену квадратного метра ниже, чем в среднем по рынку», — указано на сайте компании.

Также дешевые квартиры продаются в микрорайонах Энергетики — средняя стоимость предложения 45 734 рубля за квадратный метр и Северном — 47 238 рублей. Самые дорогие квартиры продавали в районе трех парков — 67 586 рублей за квадратный метр. По данным агентства, средняя стоимость предложения квадратного метра вторичного жилья в городе составляла 56 927 рублей. При этом средняя стоимость продажи в августе составляла 51 393 рубля за квадратный метр.

Представители компании «БК Недвижимость» сообщали, что средняя цена совершенных сделок купли-продажи курганских квартир на вторичном рынке жилья в августе составила 36,5 тыс. рублей за квадратный метр. По данным аналитиков компании, стоимость трехкомнатных квартир в Кургане за восемь месяцев снизилась на 11%.