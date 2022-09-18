18 сентября 2022
17 сентября 2022
16 сентября 2022

Тюменцы в соцсетях поделились лучшими местами для сбора грибов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа пермского края, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
Жители Тюменской области делятся местами грибов в социальных сетях Фото:

Тюменцы делятся лучшими местами для сбора грибов в Тюменской области. Об этом местные жители рассказывают в социальной сети «ВКонтакте», выкладывая фотографии собранного урожая.

«Грибочки еще есть. Хотя малышей все меньше и меньше, но они не сдаются», — написала Олеся Козырева в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото собранных грибов. В комментариях под постом она отметила, что собирала урожай около поселка Торгили. Девушка добавила, что грибные места есть возле Бухтала и Красного Яра.

В других публикациях паблика жители региона также делятся местами и фотографиями сбора урожая. «Ялуторовский тракт. Немного, но приятно», — рассказала Ольга Жалбэ. «Позавчера порадовал Велижанский тракт», — написала Ирина Томилко. «Криводанова. Белых практически нет. Есть рыжики, маслята, подберезовики, подосиновики», — отметила Людмила Прибылова.

Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область бьет рекорды по урожаю грибов. Местный житель собрал 14 ведер грибов и похвастался своим уловом в соцсетях.

Поселок Торгили
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Ялуторовский тракт
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Велижанский тракт
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Деревня Криводанова
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Войновский лес
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Село Бухтал
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Тюменцы делятся лучшими местами для сбора грибов в Тюменской области. Об этом местные жители рассказывают в социальной сети «ВКонтакте», выкладывая фотографии собранного урожая. «Грибочки еще есть. Хотя малышей все меньше и меньше, но они не сдаются», — написала Олеся Козырева в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото собранных грибов. В комментариях под постом она отметила, что собирала урожай около поселка Торгили. Девушка добавила, что грибные места есть возле Бухтала и Красного Яра. В других публикациях паблика жители региона также делятся местами и фотографиями сбора урожая. «Ялуторовский тракт. Немного, но приятно», — рассказала Ольга Жалбэ. «Позавчера порадовал Велижанский тракт», — написала Ирина Томилко. «Криводанова. Белых практически нет. Есть рыжики, маслята, подберезовики, подосиновики», — отметила Людмила Прибылова. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область бьет рекорды по урожаю грибов. Местный житель собрал 14 ведер грибов и похвастался своим уловом в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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