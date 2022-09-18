Тюменцы делятся лучшими местами для сбора грибов в Тюменской области. Об этом местные жители рассказывают в социальной сети «ВКонтакте», выкладывая фотографии собранного урожая.
«Грибочки еще есть. Хотя малышей все меньше и меньше, но они не сдаются», — написала Олеся Козырева в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото собранных грибов. В комментариях под постом она отметила, что собирала урожай около поселка Торгили. Девушка добавила, что грибные места есть возле Бухтала и Красного Яра.
В других публикациях паблика жители региона также делятся местами и фотографиями сбора урожая. «Ялуторовский тракт. Немного, но приятно», — рассказала Ольга Жалбэ. «Позавчера порадовал Велижанский тракт», — написала Ирина Томилко. «Криводанова. Белых практически нет. Есть рыжики, маслята, подберезовики, подосиновики», — отметила Людмила Прибылова.
Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область бьет рекорды по урожаю грибов. Местный житель собрал 14 ведер грибов и похвастался своим уловом в соцсетях.
Поселок Торгили
Фото: Олеся Козырева в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте»
Ялуторовский тракт
Фото: Ольга Жалбэ в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте»
Велижанский тракт
Фото: Ирина Томилко в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте»
Деревня Криводанова
Фото: Людмила Прибылова в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте»
Войновский лес
Фото: Наталья Ковалева в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте»
Село Бухтал
Фото: Юлия Жданова в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте»
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»
Тюменцы делятся лучшими местами для сбора грибов в Тюменской области. Об этом местные жители рассказывают в социальной сети «ВКонтакте», выкладывая фотографии собранного урожая. «Грибочки еще есть. Хотя малышей все меньше и меньше, но они не сдаются», — написала Олеся Козырева в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото собранных грибов. В комментариях под постом она отметила, что собирала урожай около поселка Торгили. Девушка добавила, что грибные места есть возле Бухтала и Красного Яра. В других публикациях паблика жители региона также делятся местами и фотографиями сбора урожая. «Ялуторовский тракт. Немного, но приятно», — рассказала Ольга Жалбэ. «Позавчера порадовал Велижанский тракт», — написала Ирина Томилко. «Криводанова. Белых практически нет. Есть рыжики, маслята, подберезовики, подосиновики», — отметила Людмила Прибылова. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область бьет рекорды по урожаю грибов. Местный житель собрал 14 ведер грибов и похвастался своим уловом в соцсетях.