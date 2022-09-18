Жители Тюменской области делятся местами грибов в социальных сетях Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Тюменцы делятся лучшими местами для сбора грибов в Тюменской области. Об этом местные жители рассказывают в социальной сети «ВКонтакте», выкладывая фотографии собранного урожая.

«Грибочки еще есть. Хотя малышей все меньше и меньше, но они не сдаются», — написала Олеся Козырева в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото собранных грибов. В комментариях под постом она отметила, что собирала урожай около поселка Торгили. Девушка добавила, что грибные места есть возле Бухтала и Красного Яра.

В других публикациях паблика жители региона также делятся местами и фотографиями сбора урожая. «Ялуторовский тракт. Немного, но приятно», — рассказала Ольга Жалбэ. «Позавчера порадовал Велижанский тракт», — написала Ирина Томилко. «Криводанова. Белых практически нет. Есть рыжики, маслята, подберезовики, подосиновики», — отметила Людмила Прибылова.

Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область бьет рекорды по урожаю грибов. Местный житель собрал 14 ведер грибов и похвастался своим уловом в соцсетях.

Поселок Торгили Фото: Олеся Козырева в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте»

Ялуторовский тракт Фото: Ольга Жалбэ в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте»

Велижанский тракт Фото: Ирина Томилко в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте»

Деревня Криводанова Фото: Людмила Прибылова в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте»

Войновский лес Фото: Наталья Ковалева в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте»