Куганцам предлагают служить по контракту за 53 доллара в сутки

В военном комиссариате озвучили размер суточных у контрактников, он составил 53 доллара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганцам предлагают поступить на военную службу по контракту. Тем, кто будет служить за пределами России, будут выплачивать суточные — 53 доллара в день. Об этом говорится в группе администрации Мокроусовского округа в соцсети «Одноклассники» со ссылкой на военный комиссариат Варгашинского, белозерского и Мокроусовского районов. В комиссариате информацию URA.RU подтвердили.

«Денежное довольствие: суточные в иностранной валюте — 53 доллара в сутки, 31-48 тысяч руб. в месяце (рядовой состав), 36-55 тысяч руб. (сержантский состав), 58-85 тысяч руб. (офицерский состав)», — пишет администрация. Оклад по воинской должности составляет два оклада в месяц. В том числе военным положены дополнительные выплаты за результативность, а также подъемное пособие и материальная помощь от Министерства обороны РФ в размере одного оклада.

В разговоре с URA.RU в военном комиссариате подтвердили информацию, размещенную администрацией округа. «Суточные выплачивают за нахождение на территории другого государства, например, если военный будет находиться непосредственно на территории Украины, Донецкой или Луганской Народных Республик. Суточные будут выплачиваться в эквиваленте в рублях по текущему курсу», — сообщили в комиссариате.

На службу по контракту принимают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, наличие высшего образования необязательно. Здоровье кандидата должно подходить под категорию «А» (годен к военной службе) или «Б» (годен к военной службе с незначительными ограничениями).

До этого URA.RU писало, что курганцам за службу по контракту обещают дополнительные выплаты в 120 тысяч рублей от регионального правительства. По данному вопросу URA.RU направляло официальный запрос в пресс-службу правительства, ответ не поступил.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.