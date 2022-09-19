В Сафакулевском округе выбрали нового главу

Сафакулевский округ возглавил новый чиновник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сафакулевском округе Курганской области 20 сентября выбрали нового главу. Им стал Рашид Гильманов, который до этого был первым заместителем руководителя муниципалитета. Решение местной думы опубликовано на официальном сайте окружной администрации.

«Об избрании главы Сафакулевского муниципального округа. Дума Сафакулевского муниципального округа решила: <…> считать избранным на должность главы Сафакулевского муниципального округа Рашида Гильманова», — говорится в опубликованном документе. За Гильманова проголосовали большинство депутатов, которые присутствовали на заседании.

Ранее источники URA.RU сообщали, что действующий глава Сафакулевского округа Ансар Ахметжанов покинет свой пост, а должность займет Гильманов. Данный вопрос был согласован с внутриполом правительства. Ахметжанов останется секретарем местного отделения партии «Единая Россия». Сафакулевский район был преобразован в округ в марте этого года. Муниципалитет считается отдаленным, так как находится в 200 километрах от Кургана.