В курганском округе обсуждают вероятную отставку мэра

Курганцы обсуждают возможную отставку главы Сафакулевского округа Ансара Ахметжанова Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Сафакулевского муниципального округа (МО) в Курганской области Ансар Ахметжанов может покинуть свой пост в ближайшее время. Об этом URA.RU сообщил источник близкий к муниципальной политике.

«Ахметжанов готовится уйти с поста главы округа, на его место, скорее всего, придет Рашид Гильманов, который сейчас является первым замом Ахметжанова. Говорят, что с внутриполом вопрос согласован, а сам Ахметжанов останется секретарем местного отделения „Единой России“», — утверждает инсайдер. По его словам, в администрации округа уже приготовились к смене руководства.

Гильманов и Ахметжанов на звоноки URA.RU не ответили, получить оперативный комментарий не удалось. В приемной главы Сафакулевского округа корреспонденту сообщили, что Ахметжанов занят и перезвонит позже.

Согласно открытым данным администрации округа, 20 сентября состоятся выборы на должность главы Сафакулевского МО. Кандидатуру победителя будет выбирать комиссия из числа депутатов тайным голосованием. Всего на пост претендуют три кандидата: Ансар Ахметжанов, Рустам Аскаров и Рашид Гильманов. По результатам конкурсных процедур в общем рейтинге лидирует Ахметжанов, он набрал 11,1 балла, что составляет почти 80% от максимального количества баллов. За ним следует Гильманов (10,5 балла) и Аскаров (7,3 балла).

Ранее URA.RU писало, что Ансар Ахметжанов вступил в должность главы Сафакулевского района 21 января 2020 года, за день до этого его избрали секретарем партии «Единая Россия» в местном отделении. Также в июне 2022 года источники, близкие к региональным властям, прогнозировали уход Ахметжанова с поста главы округа до конца года.