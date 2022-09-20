Курганцам предлагают служить по контракту за 200 тысяч рублей в месяц

Детям участников СВО предлагают льготные квоты для поступления в вузы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителям Курганской области предлагают служить по контракту за 200 тысяч рублей в месяц. Объявление выставлено на сайте Avito.

«Денежное довольствие свыше 200 тысяч рублей с учетом дополнительных выплат и надбавок, 8 тысяч рублей за каждый день в наступлении», — пишут в объявлении. Также работодатели предлагают 100 тысяч рублей в качестве единовременного пособия при подписании контракта, но перед этим требуется постановка на воинский учет в Тюменской области.

По словам работодателей, в Тюменской области формируется несколько новых спецподразделений: инженерный батальон «Тобол», артиллерийский дивизион «Сибирь» и подразделение снайперов «Тайга». Участникам предлагаются такие социальные гарантии, как льготная выслуга, удостоверение участника боевых действий и льготные квоты для поступления в вузы Минобороны России для детей, чьи родители участвовали в СВО.

Ранее курганцам предлагали служить по контракту за 53 доллара в день. В том числе военным положены дополнительные выплаты за результативность, а также подъемное пособие и материальная помощь от Министерства обороны РФ в размере одного оклада.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Она направлена на денацификацию и демилитаризацию страны, а также защиту жителей Донбасса.