Рецидивистка из Тюменской области убила возлюбленного из-за его бывших

Ранее судимая жительница Тюменской области воткнула нож в шею сожителя, приревновав его к бывшим женщинам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
«В ночь на 23 июля обвиняемая, находясь в частном доме, расположенном в селе Огнево Казанского района, распивала спиртное с сожителем. На почве ревности к бывшим женщинам своего сожителя злоумышленница схватила нож и нанесла им удар в область шеи. Мужчина скончался на месте», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
Убитому было 46 лет, обвиняемой в данный момент 40. Женщину задержали, и она призналась в содеянном. Расследование по ее делу завершено, и вскоре будет передано в суд.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени мужчина избил своему гражданскую жену монтировкой. Влюбленные поссорились на почве ревности.
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