Рецидивистка из Тюменской области убила возлюбленного из-за его бывших

Жительница Тюменской области из ревности воткнула нож в шею сожителя

22 сентября 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

Женщина приревновала возлюбленного к бывшим и убила его Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ранее судимая жительница Тюменской области воткнула нож в шею сожителя, приревновав его к бывшим женщинам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. «В ночь на 23 июля обвиняемая, находясь в частном доме, расположенном в селе Огнево Казанского района, распивала спиртное с сожителем. На почве ревности к бывшим женщинам своего сожителя злоумышленница схватила нож и нанесла им удар в область шеи. Мужчина скончался на месте», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Убитому было 46 лет, обвиняемой в данный момент 40. Женщину задержали, и она призналась в содеянном. Расследование по ее делу завершено, и вскоре будет передано в суд. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени мужчина избил своему гражданскую жену монтировкой. Влюбленные поссорились на почве ревности.

Ранее судимая жительница Тюменской области воткнула нож в шею сожителя, приревновав его к бывшим женщинам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. «В ночь на 23 июля обвиняемая, находясь в частном доме, расположенном в селе Огнево Казанского района, распивала спиртное с сожителем. На почве ревности к бывшим женщинам своего сожителя злоумышленница схватила нож и нанесла им удар в область шеи. Мужчина скончался на месте», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Убитому было 46 лет, обвиняемой в данный момент 40. Женщину задержали, и она призналась в содеянном. Расследование по ее делу завершено, и вскоре будет передано в суд. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени мужчина избил своему гражданскую жену монтировкой. Влюбленные поссорились на почве ревности.