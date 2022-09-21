21 сентября 2022

Рецидивистка из Тюменской области убила возлюбленного из-за его бывших

Жительница Тюменской области из ревности воткнула нож в шею сожителя
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина приревновала возлюбленного к бывшим и убила его Фото:

Ранее судимая жительница Тюменской области воткнула нож в шею сожителя, приревновав его к бывшим женщинам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«В ночь на 23 июля обвиняемая, находясь в частном доме, расположенном в селе Огнево Казанского района, распивала спиртное с сожителем. На почве ревности к бывшим женщинам своего сожителя злоумышленница схватила нож и нанесла им удар в область шеи. Мужчина скончался на месте», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Убитому было 46 лет, обвиняемой в данный момент 40. Женщину задержали, и она призналась в содеянном. Расследование по ее делу завершено, и вскоре будет передано в суд.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени мужчина избил своему гражданскую жену монтировкой. Влюбленные поссорились на почве ревности.

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Ранее судимая жительница Тюменской области воткнула нож в шею сожителя, приревновав его к бывшим женщинам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. «В ночь на 23 июля обвиняемая, находясь в частном доме, расположенном в селе Огнево Казанского района, распивала спиртное с сожителем. На почве ревности к бывшим женщинам своего сожителя злоумышленница схватила нож и нанесла им удар в область шеи. Мужчина скончался на месте», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Убитому было 46 лет, обвиняемой в данный момент 40. Женщину задержали, и она призналась в содеянном. Расследование по ее делу завершено, и вскоре будет передано в суд. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени мужчина избил своему гражданскую жену монтировкой. Влюбленные поссорились на почве ревности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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