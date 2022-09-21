Тюменец из ревности проломил жене череп монтировкой

Тюменка попала в больницу после ссоры с мужем (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Тюмени избил монтировкой свою гражданскую супругу, проломив женщине череп. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Конфликт произошел на почве ревности.

«Гражданские супруги распивали алкоголь, между ними произошла ссора на почве ревности. Мужчина сходил за монтировкой, чтобы напугать возлюбленную, но словесный конфликт перерос в драку. В больницу женщина поступила с переломом костей черепа и другими травмами», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

О случившемся полицейским сообщили из больницы, где оказывали помощь 40-летней пострадавшей. Ее 39-летнего возлюбленного задержали, ранее мужчина уже был судим. Против него возбудили новое уголовное дело, тюменцу грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что житель Тюменской области зарезал свою жену. Женщина отказалась помогать супругу сажать картошку.