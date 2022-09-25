В Тюмени возле школы произошло массовое ДТП. Фото, видео

26 сентября 2022 в 00:00 Размер текста - 17 +

В Тюмени произошла авария с маршрутным автобусом, легковым и грузовым автомобилями Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени на улице Черепанова в районе школы №51 произошло ДТП с участием автобуса, грузового и легкового автомобилей. Об этом сообщает telegram-канал «Наш Город | Тюмень». «В Тюмени массовая авария с маршрутным автобусом, легковушкой и грузовиком. Замес произошел поздно вечером на улице Черепанова в районе 51-й школы. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении канала. Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД по Тюменской области. Ответ ожидается. ДТП в Тюмени Фото: telegram-канал «Наш Город | Тюмень»

В Тюмени на улице Черепанова в районе школы №51 произошло ДТП с участием автобуса, грузового и легкового автомобилей. Об этом сообщает telegram-канал «Наш Город | Тюмень». «В Тюмени массовая авария с маршрутным автобусом, легковушкой и грузовиком. Замес произошел поздно вечером на улице Черепанова в районе 51-й школы. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении канала. Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД по Тюменской области. Ответ ожидается.