В Тюмени произошла авария с маршрутным автобусом, легковым и грузовым автомобилями
В Тюмени на улице Черепанова в районе школы №51 произошло ДТП с участием автобуса, грузового и легкового автомобилей. Об этом сообщает telegram-канал «Наш Город | Тюмень».
«В Тюмени массовая авария с маршрутным автобусом, легковушкой и грузовиком. Замес произошел поздно вечером на улице Черепанова в районе 51-й школы. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении канала.
Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД по Тюменской области. Ответ ожидается.
ДТП в Тюмени
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