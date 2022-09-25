25 сентября 2022
24 сентября 2022
23 сентября 2022

В Тюмени возле школы произошло массовое ДТП. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, городской транспорт
В Тюмени произошла авария с маршрутным автобусом, легковым и грузовым автомобилями Фото:

В Тюмени на улице Черепанова в районе школы №51 произошло ДТП с участием автобуса, грузового и легкового автомобилей. Об этом сообщает telegram-канал «Наш Город | Тюмень».

«В Тюмени массовая авария с маршрутным автобусом, легковушкой и грузовиком. Замес произошел поздно вечером на улице Черепанова в районе 51-й школы. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении канала.

Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД по Тюменской области. Ответ ожидается.

ДТП в Тюмени
Фото:

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

В Тюмени на улице Черепанова в районе школы №51 произошло ДТП с участием автобуса, грузового и легкового автомобилей. Об этом сообщает telegram-канал «Наш Город | Тюмень». «В Тюмени массовая авария с маршрутным автобусом, легковушкой и грузовиком. Замес произошел поздно вечером на улице Черепанова в районе 51-й школы. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении канала. Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД по Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...