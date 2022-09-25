В ЯНАО мужчина оставил дом без отопления

Житель Губкинского оставил многоквартирный дом без отопления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) мужчина вскрыл общедомовой теплоузел и перекрыл отопление всему дому. Таким способом он пытался добиться замены протекающих батарей в своей квартире, сообщается в группе «Губкинский.Ком» события и новости 24 часа» в социальной сети «ВКонтакте».

«В одной из квартир дома 33 в 3-м микрорайоне „заплакали“ проржавевшие батареи. Жилец позвонил в диспетчерскую управляющей компании, где ему было сказано, что в ведении компании общее имущество дома, а вот содержание всего, что находится непосредственно в квартире, несет собственник. [Тогда он] взломал закрытый теплоузел и перекрыл отопление всему дому», — сообщается в соцсети.

Оставшиеся без отопления жильцы сообщили о своей проблеме в управляющую компанию. Прибывшие на вызов специалисты обнаружили вскрытый теплоузел и смогли установить нарушителя.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Губкинского с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что АО «Ямалкоммунэнерго» запустило тепло во все дома и социальные объекты ЯНАО. Жители Губкинского получили тепло последними.