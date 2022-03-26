Тренировка курсантов проходила в тире (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане курсанты военно-патриотического клуба «Воин» впервые стреляли из пистолетов боевыми патронами по мишени. Им помогал священник, инструктор клуба Даниил Перминов. Об этом 28 марта сообщили представители Курганской епархии.

«Председатель молодежного отдела Курганской епархии иерей Даниил Перминов, являясь инструктором третьей роты военно-патриотического клуба „Воин“, вместе с курсантами принял участие в стрельбе из боевого оружия в тире ДОСААФ города Кургана. Ребята из третьей роты впервые стреляли из пистолетов боевыми патронами по мишени», — указано в группе епархии в соцсети «ВКонтакте».

Священник отметил, что курсанты берут пример с военных, которые защищают Россию. Он добавил, что большинство из этих воинов — православные. В епархии отметили, что все курсанты, среди которых есть и девушки, «показали достаточно хорошие результаты».

Подростков учили стрелять в тире Фото: группа Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте»

По словам организаторов тренировки, участники показали достаточно хорошие результаты