26 марта 2022
25 марта 2022
24 марта 2022

Курганский священник научил подростков стрелять боевыми патронами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Старопышминское стрельбище ДОСААФ России. Свердловская область, Старопышминск, рука, тир, патроны, стрельбище
Тренировка курсантов проходила в тире (архивное фото) Фото:

В Кургане курсанты военно-патриотического клуба «Воин» впервые стреляли из пистолетов боевыми патронами по мишени. Им помогал священник, инструктор клуба Даниил Перминов. Об этом 28 марта сообщили представители Курганской епархии.

«Председатель молодежного отдела Курганской епархии иерей Даниил Перминов, являясь инструктором третьей роты военно-патриотического клуба „Воин“, вместе с курсантами принял участие в стрельбе из боевого оружия в тире ДОСААФ города Кургана. Ребята из третьей роты впервые стреляли из пистолетов боевыми патронами по мишени», — указано в группе епархии в соцсети «ВКонтакте».

Священник отметил, что курсанты берут пример с военных, которые защищают Россию. Он добавил, что большинство из этих воинов — православные. В епархии отметили, что все курсанты, среди которых есть и девушки, «показали достаточно хорошие результаты».

Подростков учили стрелять в тире
Фото:
По словам организаторов тренировки, участники показали достаточно хорошие результаты

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В Кургане курсанты военно-патриотического клуба «Воин» впервые стреляли из пистолетов боевыми патронами по мишени. Им помогал священник, инструктор клуба Даниил Перминов. Об этом 28 марта сообщили представители Курганской епархии. «Председатель молодежного отдела Курганской епархии иерей Даниил Перминов, являясь инструктором третьей роты военно-патриотического клуба „Воин“, вместе с курсантами принял участие в стрельбе из боевого оружия в тире ДОСААФ города Кургана. Ребята из третьей роты впервые стреляли из пистолетов боевыми патронами по мишени», — указано в группе епархии в соцсети «ВКонтакте». Священник отметил, что курсанты берут пример с военных, которые защищают Россию. Он добавил, что большинство из этих воинов — православные. В епархии отметили, что все курсанты, среди которых есть и девушки, «показали достаточно хорошие результаты».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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