В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Ветер, способный гнуть стволы деревьев и высокая пожарная опасность ожидаются в Тюменской области вплоть до 8:00 27 сентября. Об этом сообщает областной Гидрометцентр.
«Предупреждение. До 08:00 27 сентября в Тюменской области местами ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду. Также в южных районах региона высокий уровень пожарной опасности, 4 класс по шкале Нестерова», — сообщает на своем сайте тюменский Гидрометцентр.
По международной шкале Бофорта указанная в прогнозе сила ветра описывается как «Крепкий, способный гнуть стволы деревьев». В подобных условиях гражданам стоит воздержаться от нахождения на улице. В случае, если это невозможно — держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, незакрепленных конструкций и строек.
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Ветер, способный гнуть стволы деревьев и высокая пожарная опасность ожидаются в Тюменской области вплоть до 8:00 27 сентября. Об этом сообщает областной Гидрометцентр. «Предупреждение. До 08:00 27 сентября в Тюменской области местами ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду. Также в южных районах региона высокий уровень пожарной опасности, 4 класс по шкале Нестерова», — сообщает на своем сайте тюменский Гидрометцентр. По международной шкале Бофорта указанная в прогнозе сила ветра описывается как «Крепкий, способный гнуть стволы деревьев». В подобных условиях гражданам стоит воздержаться от нахождения на улице. В случае, если это невозможно — держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, незакрепленных конструкций и строек. Ранее URA.RU писало, что с 26 сентября в Тюменской области началось похолодание. Ночами ожидаются заморозки.