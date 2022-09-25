В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

26 сентября 2022 в 11:55 Размер текста - 17 +

Ветер, способный гнуть стволы деревьев, будет наблюдаться до утра 27 сентября (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Ветер, способный гнуть стволы деревьев и высокая пожарная опасность ожидаются в Тюменской области вплоть до 8:00 27 сентября. Об этом сообщает областной Гидрометцентр. «Предупреждение. До 08:00 27 сентября в Тюменской области местами ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду. Также в южных районах региона высокий уровень пожарной опасности, 4 класс по шкале Нестерова», — сообщает на своем сайте тюменский Гидрометцентр. По международной шкале Бофорта указанная в прогнозе сила ветра описывается как «Крепкий, способный гнуть стволы деревьев». В подобных условиях гражданам стоит воздержаться от нахождения на улице. В случае, если это невозможно — держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, незакрепленных конструкций и строек. Ранее URA.RU писало, что с 26 сентября в Тюменской области началось похолодание. Ночами ожидаются заморозки.

Ветер, способный гнуть стволы деревьев и высокая пожарная опасность ожидаются в Тюменской области вплоть до 8:00 27 сентября. Об этом сообщает областной Гидрометцентр. «Предупреждение. До 08:00 27 сентября в Тюменской области местами ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду. Также в южных районах региона высокий уровень пожарной опасности, 4 класс по шкале Нестерова», — сообщает на своем сайте тюменский Гидрометцентр. По международной шкале Бофорта указанная в прогнозе сила ветра описывается как «Крепкий, способный гнуть стволы деревьев». В подобных условиях гражданам стоит воздержаться от нахождения на улице. В случае, если это невозможно — держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, незакрепленных конструкций и строек. Ранее URA.RU писало, что с 26 сентября в Тюменской области началось похолодание. Ночами ожидаются заморозки.