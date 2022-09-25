25 сентября 2022
24 сентября 2022
23 сентября 2022

Угрожающее экологии затопленное судно в ЯНАО обязали поднять

Прокуратура обязала поднять угрожающее экологии затопленное судно в реке ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальская воронка 2 Се Яха Ямальский район , воронка Ямальский район
Затонувшее судно будет утилизировано Фото:

Затонувшее судно в реке Се-Яха (ЯНАО), которое несет вред экологии, обязали поднять. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«Уральским транспортным прокурором на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Коми принесено кассационное представление, в котором указано на то, что затопленное судно не является бесхозяйным и его нахождение в водном объекте создает реальную угрозу экологической безопасности, в связи с чем подлежит скорейшему удалению установленным в ходе проверки владельцем», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что собственника затопленного в реке судна обязали удалить и утилизировать затонувшее имущество. Рассмотрение дела находится на контроле в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Салехарде во время шторма затонула баржа, на которой была погружена рефрижераторная установка. Предварительная причина — штормовое волнение.

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Затонувшее судно в реке Се-Яха (ЯНАО), которое несет вред экологии, обязали поднять. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «Уральским транспортным прокурором на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Коми принесено кассационное представление, в котором указано на то, что затопленное судно не является бесхозяйным и его нахождение в водном объекте создает реальную угрозу экологической безопасности, в связи с чем подлежит скорейшему удалению установленным в ходе проверки владельцем», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что собственника затопленного в реке судна обязали удалить и утилизировать затонувшее имущество. Рассмотрение дела находится на контроле в прокуратуре. Ранее сообщалось, что в Салехарде во время шторма затонула баржа, на которой была погружена рефрижераторная установка. Предварительная причина — штормовое волнение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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