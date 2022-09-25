Угрожающее экологии затопленное судно в ЯНАО обязали поднять

Прокуратура обязала поднять угрожающее экологии затопленное судно в реке ЯНАО

26 сентября 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

Затонувшее судно будет утилизировано Фото: Пресс-служба администрации Ямальского района Затонувшее судно в реке Се-Яха (ЯНАО), которое несет вред экологии, обязали поднять. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «Уральским транспортным прокурором на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Коми принесено кассационное представление, в котором указано на то, что затопленное судно не является бесхозяйным и его нахождение в водном объекте создает реальную угрозу экологической безопасности, в связи с чем подлежит скорейшему удалению установленным в ходе проверки владельцем», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что собственника затопленного в реке судна обязали удалить и утилизировать затонувшее имущество. Рассмотрение дела находится на контроле в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Салехарде во время шторма затонула баржа, на которой была погружена рефрижераторная установка. Предварительная причина — штормовое волнение.

Затонувшее судно в реке Се-Яха (ЯНАО), которое несет вред экологии, обязали поднять. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «Уральским транспортным прокурором на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Коми принесено кассационное представление, в котором указано на то, что затопленное судно не является бесхозяйным и его нахождение в водном объекте создает реальную угрозу экологической безопасности, в связи с чем подлежит скорейшему удалению установленным в ходе проверки владельцем», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что собственника затопленного в реке судна обязали удалить и утилизировать затонувшее имущество. Рассмотрение дела находится на контроле в прокуратуре. Ранее сообщалось, что в Салехарде во время шторма затонула баржа, на которой была погружена рефрижераторная установка. Предварительная причина — штормовое волнение.