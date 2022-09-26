В ЯНАО беженка из Донбасса проголосовала ради безопасности детей

27 сентября 2022 в 19:24 Размер текста - 17 +

Беженка из Донбасса проголосовала за присоединение региона к России Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Жительница Донбасса Павлина Гавлицкая, покинула свой дом в 2019 году и переехала в Салехард ради безопасности и будущего своего ребенка, на референдум она пришла проголосовать, чтобы у ее соотечественников была такая же защищенность. Об этом девушка сообщила URA.RU. «Это очень важное событие — присоединение Донбасса к России. Для многих жителей региона это очень важно. Это будет обозначать безопасности для жителей и для детей», — рассказала Гавлицкая. Девушка переехала с супругом в 2019 году для того, чтобы у их ребенка была возможность для развития. «Переживали за своего ребенка, хотелось, чтобы он развивался, рос и жил в мирном состоянии, а там [в Донбассе] не было такой возможности», — поясняет Гавлицкая. Ранее еще одна бывшая жительница Донбасса проголосовала за безопасность. В ЯНАО голосование на референдуме по присоединению Донбасса закончится сегодня, 27 сентября. А 24 февраля президент РФ объявил о начале спецоперации для защиты населения Донбасса.

Жительница Донбасса Павлина Гавлицкая, покинула свой дом в 2019 году и переехала в Салехард ради безопасности и будущего своего ребенка, на референдум она пришла проголосовать, чтобы у ее соотечественников была такая же защищенность. Об этом девушка сообщила URA.RU. «Это очень важное событие — присоединение Донбасса к России. Для многих жителей региона это очень важно. Это будет обозначать безопасности для жителей и для детей», — рассказала Гавлицкая. Девушка переехала с супругом в 2019 году для того, чтобы у их ребенка была возможность для развития. «Переживали за своего ребенка, хотелось, чтобы он развивался, рос и жил в мирном состоянии, а там [в Донбассе] не было такой возможности», — поясняет Гавлицкая. Ранее еще одна бывшая жительница Донбасса проголосовала за безопасность. В ЯНАО голосование на референдуме по присоединению Донбасса закончится сегодня, 27 сентября. А 24 февраля президент РФ объявил о начале спецоперации для защиты населения Донбасса.