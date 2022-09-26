26 сентября 2022

В ЯНАО беженка из Донбасса проголосовала ради безопасности детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Единый день голосования. Пермь, единый день голосования, уик, избирательный участок, УИК 2744
Беженка из Донбасса проголосовала за присоединение региона к России Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Жительница Донбасса Павлина Гавлицкая, покинула свой дом в 2019 году и переехала в Салехард ради безопасности и будущего своего ребенка, на референдум она пришла проголосовать, чтобы у ее соотечественников была такая же защищенность. Об этом девушка сообщила URA.RU.

«Это очень важное событие — присоединение Донбасса к России. Для многих жителей региона это очень важно. Это будет обозначать безопасности для жителей и для детей», — рассказала Гавлицкая.

Девушка переехала с супругом в 2019 году для того, чтобы у их ребенка была возможность для развития. «Переживали за своего ребенка, хотелось, чтобы он развивался, рос и жил в мирном состоянии, а там [в Донбассе] не было такой возможности», — поясняет Гавлицкая.

Ранее еще одна бывшая жительница Донбасса проголосовала за безопасность. В ЯНАО голосование на референдуме по присоединению Донбасса закончится сегодня, 27 сентября. А 24 февраля президент РФ объявил о начале спецоперации для защиты населения Донбасса.

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Жительница Донбасса Павлина Гавлицкая, покинула свой дом в 2019 году и переехала в Салехард ради безопасности и будущего своего ребенка, на референдум она пришла проголосовать, чтобы у ее соотечественников была такая же защищенность. Об этом девушка сообщила URA.RU. «Это очень важное событие — присоединение Донбасса к России. Для многих жителей региона это очень важно. Это будет обозначать безопасности для жителей и для детей», — рассказала Гавлицкая. Девушка переехала с супругом в 2019 году для того, чтобы у их ребенка была возможность для развития. «Переживали за своего ребенка, хотелось, чтобы он развивался, рос и жил в мирном состоянии, а там [в Донбассе] не было такой возможности», — поясняет Гавлицкая. Ранее еще одна бывшая жительница Донбасса проголосовала за безопасность. В ЯНАО голосование на референдуме по присоединению Донбасса закончится сегодня, 27 сентября. А 24 февраля президент РФ объявил о начале спецоперации для защиты населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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