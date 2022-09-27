Небензя подвел итоги референдумов

Небензя констатировал, что от Киева отвернулось огромное число людей

28 сентября 2022 в 03:17 Размер текста - 17 +

Небензя дал украинских властям совет на будущее Фото: Mary Altaffer/AP новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России От Киева отвернулось огромное число людей, включая жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Этот процесс запущен и пойдет дальше, если киевские власти не сделают для себя определенных выводов. Об этом предупредил постпред РФ при организации Василий Небензя. «Сегодня от Киева отвернулось население не только… Донбасса, но и Херсонской и Запорожской областей. И этот процесс неизбежно пойдет дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчетов и не начнут наконец руководствоваться интересами своих граждан, а не слепо исполнять волю тех, кто довольно потирает руки от того, что столкнул лбами два братских народа», — сказал он, передает «Россия 24». На территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении в состав России. Так, в Запорожье за присоединение к России проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к РФ.

От Киева отвернулось огромное число людей, включая жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Этот процесс запущен и пойдет дальше, если киевские власти не сделают для себя определенных выводов. Об этом предупредил постпред РФ при организации Василий Небензя. «Сегодня от Киева отвернулось население не только… Донбасса, но и Херсонской и Запорожской областей. И этот процесс неизбежно пойдет дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчетов и не начнут наконец руководствоваться интересами своих граждан, а не слепо исполнять волю тех, кто довольно потирает руки от того, что столкнул лбами два братских народа», — сказал он, передает «Россия 24». На территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении в состав России. Так, в Запорожье за присоединение к России проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к РФ.