27 сентября 2022
26 сентября 2022

Власти ЯНАО объяснили, кто получит выплаты при убытии в зону СВО

В ЯНАО при убытии в зону СВО выплаты получат мобилизованные, нацгвардейцы и добровольцы
© Служба новостей «URA.RU»
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В документ внесли категории граждан, имеющих право на единовременную выплату в 300 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ямало-Ненецком автономном округе единовременную выплату при отправке на спецоперацию получат призванные в рамках мобилизации ямальцы, а также командированные сотрудники нацгвардии и добровольцы отрядов «Барс». Проект документа опубликован на сайте правительства округа.

«В документ внесены категории граждан, имеющих право на единовременную выплату в 300 тысяч рублей. Это мобилизованные граждане, сотрудники нацгвардии, добровольцы, входящие в состав отрядов «Барс», — сообщается в пояснении пресс-службы правительства к документу.

Постановление еще не подписано губернатором округа Дмитрием Артюховым. Меры соцподдержки будут предоставлены зарегистрированным на территории региона жителям или стоящим на учете в военкоматах Ямала. Обращения будут приниматься со дня начала участия гражданина в спецоперации.

Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные жители ЯНАО получат единоразовые выплаты в размере 300 тысяч рублей через военный комиссариат. Обращаться в дополнительные ведомства не понадобится.

21 сентября в связи со спецоперацией на Украине в России началась частичная мобилизация. О проведении специальной военной операции президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основные задачи — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирных жителей ДНР и ЛНР.

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В Ямало-Ненецком автономном округе единовременную выплату при отправке на спецоперацию получат призванные в рамках мобилизации ямальцы, а также командированные сотрудники нацгвардии и добровольцы отрядов «Барс». Проект документа опубликован на сайте правительства округа. «В документ внесены категории граждан, имеющих право на единовременную выплату в 300 тысяч рублей. Это мобилизованные граждане, сотрудники нацгвардии, добровольцы, входящие в состав отрядов «Барс», — сообщается в пояснении пресс-службы правительства к документу. Постановление еще не подписано губернатором округа Дмитрием Артюховым. Меры соцподдержки будут предоставлены зарегистрированным на территории региона жителям или стоящим на учете в военкоматах Ямала. Обращения будут приниматься со дня начала участия гражданина в спецоперации. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные жители ЯНАО получат единоразовые выплаты в размере 300 тысяч рублей через военный комиссариат. Обращаться в дополнительные ведомства не понадобится. 21 сентября в связи со спецоперацией на Украине в России началась частичная мобилизация. О проведении специальной военной операции президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основные задачи — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирных жителей ДНР и ЛНР.
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