Власти ЯНАО объяснили, кто получит выплаты при убытии в зону СВО

В ЯНАО при убытии в зону СВО выплаты получат мобилизованные, нацгвардейцы и добровольцы

28 сентября 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

В документ внесли категории граждан, имеющих право на единовременную выплату в 300 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Ямало-Ненецком автономном округе единовременную выплату при отправке на спецоперацию получат призванные в рамках мобилизации ямальцы, а также командированные сотрудники нацгвардии и добровольцы отрядов «Барс». Проект документа опубликован на сайте правительства округа. «В документ внесены категории граждан, имеющих право на единовременную выплату в 300 тысяч рублей. Это мобилизованные граждане, сотрудники нацгвардии, добровольцы, входящие в состав отрядов «Барс», — сообщается в пояснении пресс-службы правительства к документу. Постановление еще не подписано губернатором округа Дмитрием Артюховым. Меры соцподдержки будут предоставлены зарегистрированным на территории региона жителям или стоящим на учете в военкоматах Ямала. Обращения будут приниматься со дня начала участия гражданина в спецоперации. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные жители ЯНАО получат единоразовые выплаты в размере 300 тысяч рублей через военный комиссариат. Обращаться в дополнительные ведомства не понадобится. 21 сентября в связи со спецоперацией на Украине в России началась частичная мобилизация. О проведении специальной военной операции президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основные задачи — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирных жителей ДНР и ЛНР.

В Ямало-Ненецком автономном округе единовременную выплату при отправке на спецоперацию получат призванные в рамках мобилизации ямальцы, а также командированные сотрудники нацгвардии и добровольцы отрядов «Барс». Проект документа опубликован на сайте правительства округа. «В документ внесены категории граждан, имеющих право на единовременную выплату в 300 тысяч рублей. Это мобилизованные граждане, сотрудники нацгвардии, добровольцы, входящие в состав отрядов «Барс», — сообщается в пояснении пресс-службы правительства к документу. Постановление еще не подписано губернатором округа Дмитрием Артюховым. Меры соцподдержки будут предоставлены зарегистрированным на территории региона жителям или стоящим на учете в военкоматах Ямала. Обращения будут приниматься со дня начала участия гражданина в спецоперации. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные жители ЯНАО получат единоразовые выплаты в размере 300 тысяч рублей через военный комиссариат. Обращаться в дополнительные ведомства не понадобится. 21 сентября в связи со спецоперацией на Украине в России началась частичная мобилизация. О проведении специальной военной операции президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основные задачи — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирных жителей ДНР и ЛНР.